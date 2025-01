El Museu de Menorca va rebre un total de 37.257 visitants durant el 2024, una quantitat que presenta un increment del 9,4 per cent en relació a l’any anterior. Una quantitat que representa un rècord de persones que han visitat les instal·lacions museístiques i també d’altres que han estat usuàries de les diferents activitats que l’equip de professionals del museu va organitzar amb notable èxit de participació al llarg de l’any. «Estem molt contentes pel gran nombre de visitants que el Museu va tenir al llarg de l’any passat i també per l’increment experimentat, un fet que ens estimula molt a seguir fent feina. Tot costa molt de fer-ho, en personal, hores, doblers, però quan es veu la resposta del públic i els resultats positius, ens anima a seguir endavant», assegura la directora del Museu de Menorca, Carol Desel.

Les més de 37.000 persones que l’any passat van visitar el Museu de Menorca representa una xifra prou important en un any en què precisament hi ha hagut dues circumstàncies que van ser uns obstacle i en certa manera van frenar la afluència de persones. Per una banda, el mes de juliol la primera planta del Museu, la principal, va estar tancada al públic durant més de quinze dies, perquè es va dur a terme el canvi de la instalació d’aire condicionat; i per l’altra, l’any passat no es va fer cap exposició temporal, que sol ser cada any un motiu perquè una gran quantitat de persones visiten el Museu.

El mes d’abril va liderar el rànquing de visitants, amb un total de 4.921 persones, seguit d’octubre amb 4.391, maig amb 4.146 i agost amb 4.118. El mes de juliol hauria d’estar inclòs en aquest llistat dels mesos amb més quantitat de visitants, però com s’ha dit més amunt durant dues setmanes la planta principal va estar tancada al públic a causa de fer-se unes millores en la seva climatització i, per tant, va fer minvar el registre d’afluència que sol ser habitual en la majoria dels anys.

Els menorquins van renovar l’any passat la seva condició de visitants majoritaris del Museu, donat que prop del 33 per cent dels visitants o usuaris van ser residents de l’Illa. A continuació, segueixen els visitants espanyols, entesos com a residents a la península, amb 8.358 persones, una quantitat lleugerament superior als pocs més de 8.100 visitants francesos, que l’any passat van mantenir el seu interès per la cultura i la història de l’Illa, un fet que sobresurt des de fa uns anys. I a molt llarga distància figuren els anglesos. «El visitant menorquí ha estat una tercera part del total i és en certa manera el nostre ‘públic objectiu’ per donar a conèixer el patrimoni que es conserva amb exposicions, visites guiades, conferències, excursions i tallers familiars», apunta Desel.

L’any passat es va dur a terme l’ampliació de la botiga del Museu, que ofereix un ampli ventall de productes de merchandising o promoció comercial, un atractiu més que evident per al visitant que vol guardar un record del seu pas per un edifici o establiment i, sobretot, per als ingressos econòmics del Museu. En aquest sentit, s’ha de subratllar que el visitant francès és amb gran diferència el millor client de la botiga per damunt de la resta de visitants. «El francès és molt bon client, és el que més gasta en la compra de productes de merchandising. Estem treballant amb artesans i artesanes de l’Illa per poder disposar d’aquests productes que tan interessen als visitants. El 2024, ha estat un bon any en la venda d’aquests productes», subratlla.