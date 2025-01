El Centre d’Art Ca n’Oliver. Col·lecció Hernández Sanz-Hernández Mora, de Maó, va tancar l’any 2024 amb un nou rècord de visitants, comptabilitzant un total de 12.946, un increment representatiu de la tendència positiva que es constata en els darrers quatre anys. Mentre el 2021 el nombre de visitants va ser de 6.307, tres anys després la xifra es va situar pràcticament en 13.000, el que representa que en els quatre darrers anys s’hagi doblat el públic que ha visitat el centre d’art. A aquest fet hi ha contribuït, entre altres, la programació d’exposicions temporals, les activitats organitzades al voltant de la col·lecció Hernández Sanz-Hernández Mora, els Premis Lab Oliver, la diversitat d’actes duts a terme i les tasques de difusió, segons informa l’Ajuntament de Maó.

El flux estable de visites és una de les característiques de Ca n’Oliver, amb una mitjana durant l’any de 1.279 visites, amb l’excepció de gener i desembre, que la quantitat és sensiblement menor. Entre febrer i novembre les xifres no varien gaire, oscil·lant entre els 779 del febrer i els 2.838 de maig. Aquesta darrera quantitat s’explica pel fet que el maig es celebra l’activitat Maó+Flors i sempre hi ha una major afluència al centre d’art, als voltants d’unes 1.900 persones. Per la seva part, el gener i el desembre es van rebre 405 i 463 visites, respectivament, mentre que a l’estiu les xifres es mantenen en la mitjana: juliol amb 999, agost amb 1.244 i setembre amb 1.139.

Les exposicions més visitades de 2024 van ser les d’Antoni Tàpies i la de Francesc Hernández Monjo. La del pintor català, anomenada «A l’ombra», va ser visitada per 3.040 persones del 28 de juny al 22 de setembre, mentre que la del paisatgista maonès - «Marines»- va rebre la visita de 2.414 persones entre el 22 de març i el 16 de juny. Per la seva part, fins al 31 de desembre passat, 1.254 persones van visitar l’exposició «La fugacitat de la mirada» del fotògraf Lluís Real.

La resta d’exposicions temporals celebrades a Ca n’Oliver van ser «Mira què tenim» (fins al 7 de gener), «La ciència en imatges (19 de gener al 10 de març), «L’apotecaria a l’expedició de Magallanes i Elcano» (17 al 31 de maig) i els dos Premis Lab Oliver, «Tot això serà la terra. Un projecte de Carlos Izquierdo i Nieves Guri» (11 d’octubre a 24 de novembre) i «Un puerto con estrella. Un projecte de Nuria Roman» (29 de novembre a 5 de gener de 2025).

De les cinc exposicions fetes a Ca n’Oliver tres han estat de producció pròpia. «La ciència en imatges» va ser produïda pel CSIC;«Francesc Hernández Monjo. Marines», va ser una producció del Consell insular amb motiu de la diada de Sant Antoni; i «L’apotecaria a l’expedició de Magallanes i Elcano» va ser produïda pel Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

La programació de Ca n’Oliver efectuada el 2024 com la dels anys anteriors i, per suposat, també la d’enguany reflecteix l’objectiu cultural i artístic de l’Ajuntament de Maó, que no és altre que el de dotar aquest centre d’art d’un discurs propi i diferenciat amatent a la producció artística i cultural contemporània des d’una visió àmplia i interdisciplinar que permeti rellegir i complementar el seu fons».

Per altra banda, d’entre les incorporacions destacades a la col·lecció del centre es troba la sèrie de fotografies donades per Lluís Real amb el títol «Ca n’Oliver».