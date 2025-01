Como buenos amigos, Llure Marquès (Leonmanso) y Pedro Sánchez (Tuomala) han quedado esta semana. Se han citado en el Teatre des Born para hacer una de las cosas que más les gusta en la vida, subirse a un escenario y tocar sus canciones. Algo que harán cada uno por su lado, y juntos en algún momento, el sábado (20.30 horas). Si por separado ya son un espectáculo, verlos reunidos promete. A continuación se someten a un mismo cuestionario para conocer un poco más de sus gustos musicales. En el resultado, como no podía ser de otra forma, hay alguna coincidencia. Moneda al aire y le toca a Tuomala responder primero.

La última vez que estuvieron, como espectador o artista, en el Teatre des Born fue... ¿Cómo resultó la experiencia?

—Tuomala: Mi última vez fue actuando con The Other Side y, como siempre que tocamos en casa, fue muy especial.

—Leonmanso: Muy buena, asistí como espectador de una obra titulada «Olvido Flores» y me encantó.

Tres buenas razones para que el público acuda al concierto del próximo sábado serían…

—T: Unas cómodas butacas, una climatización excelente y en cuanto al parking no sé que decirte, la verdad.

—L: Divertirse, emocionarse y apoyar a los músicos locales.

¿Qué pasó la última vez que coincidieron sobre un escenario?

—T: Fue en Fornells hace un par de veranos. Durante el concierto la liamos un poco en «Porc Brut», pero sobre todo después nos quedamos un largo rato charlando sobre música. ¡Buen rollo!

—L: Durante la interpretación de una de mis canciones, concretamente «Porc Brut». Me agarró,

levantó y sostuvo cabeza abajo. Nos gusta pasarlo bien.

¿Cuál es la su canción favorita de su compañero de concierto y por qué?

—T: Mi canción favorita de Llure es «Jo crec que a sa Coca Cola li posen cosa», por la melodía pegajosa y por la temática apasionante.

—L: Me encanta «Es Vent», la primera canción del disco «No em veus brillar de nou?». Suena al mejor Neil Young.

Un grupo/artista local que promete mucho de cara el futuro….

—T: Grupos como Supergatos y La Huella harán cosas chulas el 2025. Y tengo muchas ganas de oír lo nuevo de Miquel Plana con su banda, Ph’enix.

—L: ¡Uff! Si hablamos de futuro te diría que mi sobrino nieto, Kay. Tiene siete años y ya lleva un par de conciertos a sus espaldas con su grupo actual, The Liverpool.

El mejor disco del año 2024, en general, fue…

—T: ¿Aparte del mío? «Wild God», de Nick Cave. Menuda barbaridad de disco ha sacado después de 40 añazos.

—L: «Dark Matter» de Pearl Jam y «Patterns in Repeat» de Laura Marling.

Y sus tres artistas más escuchados en el ‘wrapped’ de Spotify…

—T: Te vas a reír: los dos primeros son Louis CK y John Mulaney, dos artistas de stand up. Cuando vuelvo del bolo veraniego cada noche, prefiero escuchar unos chistes. El tercero ya es Neil Young, todo en orden.

—L: Pearl Jam, Johnny Cash y Kendrick Lamar.

El concierto del que mejor recuerdo tienen y del que más disfrutaron el año pasado fue…

—T: En verano estuve viendo a Alice Cooper en el Poble Espanyol de Barcelona, veinte años después de verle por primera vez y fue, como siempre, un conciertazo.

—L: Pearl Jam, en el Palau Sant Jordi.

Si tuvieran que elegir un concierto para ir juntos, de un artista que sabéis que os gustaría a los dos, ¿cuál sería?

—T: Ya hemos ido a ver algunos, como Tom Waits en Barcelona o Tom Petty en París, así que molaría ver a Neil Young, que parece que este verano estará tocando cerca.

—L:-Ya hemos coincidido en dos conciertos de nuestros ídolos, Tom Petty y Tom Waits: Creo que Chris Stapleton sería una buena elección.

Vuestro artista/grupo favorito de todos los tiempos es…

—T: ¡Hay demasiados! Pero no hay nadie mejor que Bob Dylan.

—L: Johnny Cash.