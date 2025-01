L’estat de conservació molt deficient del talaiot central del jaciment arqueològic de Torre d’en Galmés, que presenta seriosos problemes estructurals que dificulten la visita i contribueixen la seva degradació, ha motivat al Consell insular, a través de l’Agència Menorca Talaiòtica, a licitar el projecte d’excavació del monument per un import de 408.256 euros. Les empreses i professionals interessats hauran de presentar les ofertes fins al pròxim dia 3 de febrer.

El projecte d’excavació arqueològica del talaiot principal de Torre d’en Galmés contempla quatre accions per atendre les patologies que l’afecten: la intervenció científica per aprofundir en el coneixement del referit monument de vigilància, la consolidació dels elements arqueològics per garantir la seva conservació, l’adequació del talaiot per facilitar la visita i la seva interpretació i, finalment, la posada en valor del jaciment arqueològic com a part del patrimoni cultural de Menorca Talaiòtica.

La intervenció promoguda per l’Agència Menorca Talaiòtica no només consolidarà el patrimoni arqueològic sinó que també reforçarà Torre d’en Galmés com un referent cultural i turístic per a visitants locals i internacionals.

El més gran

El poblat talaiòtic de Torre d’en Galmés, amb una extensió de 4,5 hectàrees, és un dels més grans de Menorca i de Balears, a més de ser el més visitats de l’Illa i de ser un element fonamental del conjunt de la Menorca Talaiòtica, patrimoni mundial de la Unesco.