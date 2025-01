El passadís d’entrada de l’Ateneu de Maó dona la benvinguda a l’exposició «Zaca, 50 anys de grafisme» amb un perfil biogràfic de l’autor amb comentaris de persones que el coneixen o han treballat amb ell i les vinyetes dedicades a la natura, amb la Reserva de Biosfera, el Camí de cavalls, i el turisme. A la paret de l’ull de l’escala, devora el tríptic de s’Aranjassa, de Pasqual Calbó, ahir es van projectar vinyetes que no estan en l’exposició; la política i els polítics, la rivalitat Maó-Ciutadella i la polèmica Maó-Mahón ocupa el passadís de l’ull de l’escala;la Menorca Talaiòtica s’ubica a la ‘paret de les àmfores’; a la paret de la zona de lectura hi ha els treballs com a il·lustrador, pòsters i contes del Consell insular sobre producte local, entre altres treballs; i la vitrina de la zona de lectura està dedicada a les il·lustracions d’esportistes, a més d’alguns dibuixos originals.