Como tantos muchos otros menorquines, Omar Milán (Es Castell, 1996) dejó la Isla con 18 años recién cumplidos para cursar sus estudios universitarios. En Madrid se adentró en el mundo del arte dramático, en el cual se ha acabado haciendo un huco gracias a su talento y perseverancia. Diez años después de marcharse de casa, el joven dramaturgo insular se sentía en deuda con su hogar, motivo por el cual se ha lanzado a publicar su primera novela, «T’estim», dedicada a la Isla y todo lo que esta le ha dado.

Pese a que el protagonista, Kevin, vive su particular historia de amor de verano con otro chico en Menorca, el verdadero gancho que conecta la trama con la Isla es la leyenda de Xoroi. «Hace dos años, estaba trabajando aquí de temporada de cara al público. Cuando los turistas se marchaban de la Isla, hablaba con ellos sobre los sitios que habían visitado y muchos me decían que habían ido a la Cova d’en Xoroi», explica el autor.

A la hora de deslizarles si conocían la leyenda del lugar, se percató de que la gran mayoría no la conocía pese a «estar escrita en la cueva». Con el ánimo de ayudar a dar a conocer dicha historia, Milán la logra transformar en el hilo conductor de la trama que recoge «el amor de verano de una forma muy sutil».

Un relato de los menorquines

El protagonista explora los sentimientos de pérdida, redescubrimiento y amor al cruzarse con Asier, el chico del que se enamora durante el verano. A estos ingredientes se le añaden la cultura o los paisajes propios de Menorca, los cuales ayudan a explicar no solo algunas posibles vivencias del autor, sino las de todos los menorquines. «Al fin y al cabo, he pasado aquí muchos veranos. Es cierto que he tenido un amor de verano en la Isla, pero mis amigos también. Han tenido desilusiones, han llorado y han reído. Al final, es una historia que representa miles de historias de personas que conozco. Resume la esencia de la Isla, de la gente que sufre el invierno y que cuando llega el verano, pasa por todas estas cosas», resume el joven escritor.

En pocas palabras, Milán define la trama de «T’estim» como «peculiar», debido a que se trata de «una relación no normativa» ya no solo entre dos chicos, sino que implica la participación de un tercero.