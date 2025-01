El binomi Leonmanso-Tuomala triomfà dissabte vespre a Ciutadella. Tots dos intèrprets, que actuaren amb les seves respectives bandes, no ompliren el Teatre des Born, però hi deixaren una bona entrada. I, sobretot, la petjada de dues ànimes del rock, de dos animals de la música que es creixen en directe, i del virtuosisme instrumental dels seus companys a l’escenari. Des de la guitarra experimentada de Martí Andreu a la més novell de Joan Dabén. Durant més de dues hores d’actuació, posaren de manifest l’excel·lent moment que viu la música feta a Menorca.

Leonmanso, que jugava a casa, exercí d’excels amfitrió i omplí d’humor i amor cada racó. Ja fos regalant gominoles de maduixa al públic o interactuant amb la monea de peluix que l’acompanya -i a qui li canta- o amb el seu inseparable baixista i amic Josep Bagur.

L’Eddie Vedder menorquí mostrà tots els seus registres, ben exemplificats en temes ja clàssics del seu repertori, com ‘Es tren’, ‘Bona nit’, el pols antibel·licista de ‘Quatre soldats’ i el frenètic ‘Porc brut’ que féu entrar en acció l’altre protagonista de la nit, Pedro Sánchez Tuomala. Va irrompre envestint a Leonmanso i el seu guitarrista i anunciant les ganes que tenia de presentar el seu primer disc en solitari a Ciutadella.

El migjorner «XL», que actualment compagina les exitoses gires nacionals de la banda tribut The Other Side amb les festives actuacions del grup de versions Fandango All-Stars, treu a passejar el llinatge de sa mare per donar a conèixer les seves primeres composicions pròpies.

La que obrí el seu concert, ‘Es Vent’, es perllongà durant gairebé un quart d’hora, immers en l’afilat punteig de les guitarres. Va ser la seva carta de presentació, abans de mostrar altres temes de tornada més fàcil com ‘T’estim’ i ‘Només pens en tu’ o lluir per moments el so country de la seva acústica. Fins que tornà a l’elèctrica i acabà agenollat en l’èpica interpretació de ‘Tornant’ que haguessin signat els venerats genis del rock als que ha dedicat durant anys el seu podcast Rock Nerd.

Acabat el repertori i ja sol a l’escenari, cantà Roy Orbison a capella i s’acomiadà amb Leonmanso i totes dues bandes juntes interpretant una imponent versió del ‘Keep on rockin’. Ni Neil Young ho hagués fet amb tanta energia.