El XXII Premi Josep Vivó de glosa escrita ja té guanyador. Moisès Coll Marquès s'ha alçat amb el guardó per setena vegada en la seva carrera gràcies a l'obra «Estimar un arbre», un elogi a la figura del glosador Miquel Ametller, qui ens va deixar l'any passat.

El jurat ha valorat especialment «la temàtica, el domini tècnic i el ritme intern» de l'obra guanyadora, així com «el joc intertextual que estableix amb el poema 'Lo pi de Formentor', de Miquel Costa i Llobera». Tot un reconeixement al talent i la trajectòria d'en Moisès Coll en el món de la glosa!

Però el Premi Josep Vivó no s'oblida dels més joves. En la modalitat escolar de secundària, el guanyador ha estat en Biel Sintes Coll, alumne de tercer d'ESO de l'IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella, amb les gloses «Llàgrimes d'un camp eixut». El jurat n'ha destacat «la bellesa i sensibilitat amb què tracta un tema d'actualitat».

Com a finalistes de la categoria general, s'han distingit «Una veu a dins el vent» d'en Miquel Àngel Adrover Perelló, per «la qualitat formal de la composició i la capacitat poètica», i «A una vida conversant» d'en Miquel Truyol Olives, perquè «conserva el to més popular de la glosa menorquina i alhora demostra el domini dels diferents aspectes del gènere».

Un instant de l'acte celebrat durant les festes de Sant Antoni.

En la modalitat escolar, han arribat a la fase final les gloses «Llegendes menorquines», de na Neus Pons Sanz, na Sara Barranco Díez i n'Antonio Jaime Roca Vidal, alumnes de tercer d'ESO del Col·legi Sant Josep de Maó, que resumeixen «de forma dinàmica i fresca» diferents llegendes de Menorca.

El premi està dotat amb 2.000 euros en la categoria general i un val de 300 euros per a material didàctic i una actuació d'un grup del catàleg Menorca, Arts, Música i Teatre per al centre guanyador en la modalitat escolar.

Durant l'acte de lliurament dels premis, celebrat a la Sala Cultural Sant Diego d'Alaior en el marc de la festivitat de Sant Antoni, també es va retre homenatge a Miquel Ametller Caules pel seu paper fonamental en la recuperació de la glosa menorquina. El director insular de Cultura, Tiago Reurer, va felicitar tots els premiats.