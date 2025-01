Daniel Fez va omplir de rialles el Teatre Principal, amb el monòleg «La vida regulinchi» que es va celebrar ahir a Maó. Va ser una proposta de més d’una hora, on l’humorista es va endinsar en la vida d’un influencer.

La sala maonesa tancava la programació del mes de gener amb la visita de l’artista asturià, que visitava l’Illa per primera vegada. Ho feia dins de la gira que el fa passar també per Mallorca i Eivissa.

El monòleg esdevé una comèdia personal, divertida, fresca i interactiva, on prenen protagonisme les històries «regulinchis» del personatge, el qual descriu com és la seva vida com influencer i intenta aconseguir del públic receptes per trobar l’amor.