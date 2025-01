El Consell insular ja té molt endavant la licitació del projecte executiu per a la restauració de la casa d’armes i les muralles de la fortalesa musulmana de Santa Àgueda, a Ferreries, així com l’excavació de diverses dependències i l’elaboració d’una ruta turística pel recinte, amb el finançament de tres milions d’euros atorgats pel Ministeri d’Indústria i Turisme, segon va anunciar el passat dilluns el conseller de Cultura Joan Pons Torres en el transcurs de la sessió plenària del Consell en resposta d’una pregunta formulada per la consellera del PSOE, Bàrbara Torrent.

El conseller Joan Pons Torres ha recordat que des de l’equip de govern del Consell insular fa temps que es treballa en la licitació del projecte de restauració del pati d’armes de Santa Àgueda, «la notícia de l’ajuda del Ministeri de Turisme ens ha empès a poder ampliar aquest projecte que teníem a punt a licitar, però he de dir que per desgràcia els terminis que ens posa el Ministeri són bastant més breus dels que ens agradaria. Rallam d’un projecte que en el seu dia la convocatòria es va obrir per projectes de tres anys d’execució, actualment ja ha passat la meitat, tenim un any i mig per poder-ho fer i justificar, per la qual cosa hem hagut de seleccionar quines accions durem a terme», va assegurar.

Accions

Pons Torres va subratllar la importància del projecte de rehabilitació i excavació del Castell de Santa Àgueda com a part integrant del patrimoni cultural de l’Illa i també turístic amb l’atractiu que pot oferir la fortalesa medieval.

La primera acció consisteix en les obres de millora en el camí d’accés a la muntanya de Santa Àgueda, una actuació necessària per poder transitar en condicions i així començar l’execució del projecte.

Les restants accions consisteixen en la neteja de tota la vegetació al voltant del perímetre de la murada tant interior com exterior del castell; la intervenció arqueològica en el recinte central del castell per millorar la visibilitat del conjunt monumental i també per facilitar l’estudi per parts dels investigadors; la rehabilitació de l’era, de la que Pons Torres va explicar la possibilitat de convertir-la en un mirador d’estrelles en tant que Menorca és un destí Starlight, encara que el conseller va incidir que no està confirmat, essent una possibilitat que està damunt la taula; la restauració del bouer i l’estable, a més de dur a terme una intervenció arqueològica donat que no s’ha fet en aquests dos immobles; la restauració de la casa d’armes i les muralles externes, en què la casa d’armes era la zona més important de l’antiga fortalesa.

A més, el projecte que impulsa el Consell insular també contempla l’elaboració d’una ruta turística pel recinte de Santa Àgueda, amb la creació d’interconnexions del castell amb altres rutes senderistes existents, d’un sistema informatiu QR de la història de la fortalesa i d’una guia de conservació sostenible del patrimoni historicoartístic.

Un projecte de fotogrametria de Santa Àgueda, en què els arqueòlegs Bruno Parés i Andreu Torres presenten una proposta en tres dimensions de com podria haver estat la gran fortalesa medieval de l’Illa, reforça la teoria d’altres investigadors que va ser construïda abans de l’inici de la dominació musulmana l’any 902, concretament durant la dominació bizantina.