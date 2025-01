Fa més d’una quinzena d’anys que Joan de Nicolàs Fabregat, santclimenter de 47 anys, va començar a fer escultures fent feina a Ca n’Oliver, a Maó, una època en què va aprendre a treballar el marès que, juntament amb la fusta, són els materials que empra per fer les seves creacions artístiques i que han donat vida a l’exposició «Clima» a Sant Climent.

El 2007-2008, treballant a Ca n’Oliver, Joan de Nicolàs va aprendre a manejar diverses eines sobre el marès i donar-los formes a la seva voluntat, amb paciència i dedicació. En aquest sentit, l’artista assegura que «m’agrada l’escultura perquè em fa connectar amb l’entorn natural i també faig feina amb altres materials com la fusta, simplement amb una gúbia i un martell es pot dibuixar, jugar, gravar i modelar, donar color a materials que, inicialment, estan envellits, deteriorats i que d’alguna manera queden renovats i passen a tenir un nou valor amb textures, colors i formes artístiques», assegura.

«Clima» ha estat la seva primera exposició en què ha incorporat les escultures de marès, una mostra de denou obres que es va poder veure el passat dia 18 de gener a l’Associació de Vesins de Sant Climent, on també hi havia altres obres fetes amb troncs i fustes principalment de la mar.

Actualment, De Nicolàs es dedica a recol·lectar, a més de sanejar i pintar, troncs de la mar i d’altres materials que troba a l’entorn natural, com pedres o blocs de marès, «que em serveixen de base en la tasca artística, on puc plasmar els meus sentiments, les meves emocions i l’alegria de viure, amb amor i amb un sentit de l’estètica i la decoració tant interior com exterior», assenyala.

L’artista santclimenter ha fet altres exposicions de dibuix i pintura utilizant diferents tècniques, al carbonet, acrílics i olis, concretament el 2007 quan va exposar per primera vegada al bar-restaurant Elefant, al port de Maó.

De Nicolàs expressa el seu agraïment i privilegi per viure en un entorn tan màgic i agradable com és s’Estància de sa Forana, a Sant Climent, «on he viscut des de la meva infantesa i amb tantes vivències amb familiars, amics i coneguts. Vull mencionar a Rosa Fabregat, la meva mare i l’artista més gran que he conegut, i l’estreta col·laboració en diferents i amplis àmbits artístics, exposicions i performances, projecte de quadres de diferents formats, joieria d’autor i murals, entre altres. Des de ben jove he vist experiències formidables amb l’elaboració i decoració d’aparadors de les botigues de roba de la meva mare», subratlla.

Formació

La seva formació artística s’ha anat fonamentant amb classes de dibuix i pintura per Dolores Boetcher (bodegó a carbonet, llapis i pastel) i Francesc Calvet (oli) a l’Ateneu de Maó i as Castell, respectivament; gravat amb Pere Pons a Xalubinia Alaior; ceràmica amb Isaac Femenías; i escultura amb marès amb Toni Gomila; a més de treballs de restauració i ebenisteria a Ca n’Oliver durant un any emprant eines i materials diversos.