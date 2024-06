Felipe Pons es maestro de Educación Infantil y tras aprobar las oposiciones ha realizado las prácticas en Mallorca, donde se ha estado desplazando desde la Isla durante la semana. Ahora, vive con angustia la noticia de que le han asignado la plaza definitiva en las Pitiüses, un hecho que ha caído como un jarro de agua fría en su familia.

«Yo estuve dos años como interino en Eivissa y sabes que tienes que ir para ganar puntos, pero ahora tengo una hija de tres años y otro en camino y me sale más a cuenta quedarme en Menorca de excedencia que pagar otro alquiler allí, más los desplazamientos», asegura. Pons conoce de primera mano las dificultades de la vida en Eivissa.

«He visto balcones y sofás en alquiler, y todo se hace en negro. Además, desde que han anunciado un complemento para las plazas docentes de difícil cobertura, los alquileres están subiendo más», afirma.

Belén Allés: «Al asignarme Eivissa me han robado la ilusión»

Belén Allés es una profesora de Pedagogía Terapéutica de Ferreries. Estudió la carrera de Magisterio en la UIB de Alaior, y durante diez años ha podido trabajar en diferentes centros de la Isla. El año pasado aprobó las oposiciones con la cuarta mejor puntuación de Menorca y le han adjudicado la plaza definitiva en las Pitiüses.

«El día que vi que me habían asignado Eivissa me robaron la alegría, la ilusión y me pasé varios días llorando», asegura. Ahora, ha solicitado una comisión de servicios, aunque hasta el mes de julio no sabrá si se la conceden.

«Después de sacarme unas oposiciones con dos hijos y trabajando a jornada completa, me da mucha rabia tener que pedir una comisión cada año», lamenta. Allés considera injusto que los docentes estabilizados, que se han convertido en funcionarios sin examen, hayan pasado por delante de los que sí que han aprobado unas oposiciones.

Laura Barrera: «No puedo ir a Formentera con hijos e hipoteca»

La menorquina Laura Barrera es profesora de Música y ha aprobado las oposiciones de su especialidad, quedando primera de todas las Balears, a pesar de lo cual le han asignado una plaza definitiva en Formentera, un destino que descarta.

«Tengo tres hijos y una hipoteca y ahora irme a Formentera es inviable», asegura. Para evitarlo ha pedido una comisión de servicios y ha tenido la suerte de que el centro donde trabaja la ha reclamado para formar parte del equipo directivo, por lo que casi con total seguridad se podrá quedar en la Isla.

Barrera considera que ha sido un error mezclar los procesos de estabilización y de oposiciones, y denuncia que no se han respetado las plazas que por ley se deberían haber reservado para ellos y además no se les ha contado la experiencia, por lo que a los opositores les han quedado las plazas de Eivissa y Formentera.

María García: «No se prioriza la conciliación familiar»

María García es maestra de Educación Infantil, y el año pasado aprobó por segunda vez unas oposiciones con la segunda mejor nota de Menorca, aunque le pasaron por delante 190 personas por el proceso de estabilización, y tuvo que mudarse a Mallorca para cubrir la plaza provisional que le ofrecieron allí.

Se fue con sus dos hijas y su madre y se ha visto obligada a pedir una excedencia para volver a Menorca. Ahora, después de los resultados del concurso de traslados, se ve obligada a hacer de nuevo las maletas porque le han asignado una plaza definitiva en Eivissa.

Para evitarlo, ha solicitado una comisión de servicios, pero lamenta que el Govern apenas tiene en cuenta la conciliación familiar y la doble insularidad. Además, hasta ahora no ha podido encontrar ninguna vivienda en Eivissa ni tampoco plazas en la escuela infantil, por lo que se plantea pedir una excedencia.