Los empresarios de los negocios de la playa reaccionaron con indignación al cierre del parking cuando aún no sabían que se iba a reabrir a primera hora de la tarde.

Montse Hilario, del restaurante Los Barriles y de un comercio, lamentaba lo sucedido: «Una más de lo que sufrimos en Cala en Porter porque perdemos clientes, la playa está ocupada por hamacas y sombrillas más que nunca porque dan ingresos al Ayuntamiento y no hay un cartel que informe del color que toman las aguas a veces para que la gente no se vaya, han quitado las duchas y el parque infantil».

La empresaria indicaba que «yo le doy toda la razón al dueño del parking, paga el IBI sin recibir nada a cambio y el Ayuntamiento dispone del parking». Para Hidalgo, la responsabilidad es «compartida entre el Consistorio y Costas».

Claudi, del Rustic Bar Cala, en cambio, no entendía el movimiento del dueño del solar: «Así, de repente, pero no podemos hacer nada, lo afrontamos como otras cosas, es una parcela privada y él sabrá por qué lo ha hecho».

Ricard, de Monkey Kayak, definía la situación como «angustiosa»: «Esto es un desastre, hoy no ha venido nadie y he tenido que poner dos kayaks en la acera para que no aparquen».