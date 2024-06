Mascaró Morera acaba de cerrar con la familia Rosselló el acuerdo para comprar la empresa Transportes Menorca (TMSA). Una operación de gran nivel en la Isla que se enmarca dentro del proceso de expansión del gigante del transporte nacional de mercancías por carretera con sede central en Alaior.

Actualmente, Mascaró Morera es la tercera mayor empresa de Menorca por volumen de facturación. Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, relativas a 2022, facturó 31,8 millones de euros y obtuvo un beneficio de 1,3 millones, con una plantilla de 175 trabajadores. Cifras, todas ellas, mayores a las obtenidas en el ejercicio anterior, cuando la empresa cerró 2021 con una facturación de 24,1 millones de euros y un beneficio de 1,1 millones de euros, teniendo a su disposición un total de 148 empleados.

Las cuentas reflejan, claramente, la evolución que a lo largo de estos años ha experimentado Mascaró Morera. Una empresa que, recuerda su gerente, Lluís Moll, empezó en 1989 con un único camión que realizaba el servicio de transporte entre Menorca y Barcelona y ha acabado, en la actualidad, con unas 450 matrículas registradas entre camiones y remolques y un equipo humano formado por 300 personas.

La empresa ha expandido su presencia, también, a lo largo y ancho de la geografía española y, además de las delegaciones que tiene en Menorca y Barcelona, cuenta con almacenes en Valencia, Alicante, Antequera, Madrid y Vitoria.

«Hemos crecido», se enorgullece Moll, que no obstante reconoce que «seguimos la filosofía del poc a poc y no tenemos ninguna prisa, nos gusta tener los pies en el suelo y estar seguros de cada paso que damos para no tropezar».