PP y Més per Menorca han cargado contra el refuerzo de la operativa para el próximo periodo de Obligación de Servicio Público (OSP) en la ruta entre Menorca y Madrid. El Ministerio ha conformado que se programarán tres frecuencias (una más) los lunes y que se consolida el uso de un avión de 180 plazas para atender los vuelos del mes de abril del año que viene. Los populares entendieron directamente que se trata de una «estafa en toda regla», en palabras del senador por Menorca, Cristóbal Marqués, mientras que Més per Menorca considera que es una mejora «insuficiente».

Desde el PP consideraron que el PSOE «pone excusas para no aumentar las frecuencias de dos a tres durante todos los días de la semana» y auguró que «si no se toman medidas, en noviembre volveremos a tener los mimos problemas de falta de plazas de siempre». Marqués lamentó que los socialistas se escuden en el actual contrato suscrito con Iberia para «no dar respuesta a las demandas de la sociedad civil y los partidos políticos» cuando «hace años que pedimos este aumento de frecuencias diarias, por lo que han tenido tiempo y no han querido».

Por su parte, Més per Menorca reclama al PSOE una «conectividad justa» y a través del diputado Vicenç Vidal ha reivindicado al Gobierno más frecuencias y más capacidad en la OSP con la capital. Desde la formación menorquinista también subrayan la importancia de la OSP con Barcelona, cuyos avances desconocen, y apuntan a otra problemática de conectividad, en este caso con la ciudad de Valencia, que entienden que no tiene conexiones suficientes en invierno.