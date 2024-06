Adriana Moll Sales, que fuera concejal del Partido Popular en la legislatura anterior, ha tomado la iniciativa de recoger firmas en el pueblo desde hace unos días para la continuidad del médico Alberto Torres Ruíz, que ejfaerce en la Unidad Sanitaria del pueblo.

El facultativo ocupa una plaza como interino en el municipio, y también presta servicio en Ferreries, pero actualmente no puede optar a la fija porque carece de la titulación del catalán exigida.

«Me explicó su situación y como siempre he sido una activista me he puesto a recoger firmas porque es injusto», explica la exedil popular, «como también lo están haciendo en Ferreries». Moll Sales señala que el médico, que lleva un año en el pueblo, ha encajado bien entre los migjorners, «él habla el catalán pero los informes los escribe en castellano y aquí nos entendemos todos», añade. Incluso destaca que la gente mayor «entiende más y mejor» los informes en castellano que en catalán.

«El catalán no debe ser impuesto ni exigido en la medicina. La lengua oficial del estado es el castellano y todos la entendemos por ley», escribe en el enunciado para la recogida de firmas.

Las hojas las ha repartido en los diversos establecimientos del pueblo y piensa entregárselas al propio médico para que haga el uso que estime oportuno en su propósito de permanecer en el municipio.