Los resultados de las mediciones acústicas realizadas por Autoridad Portuaria y por la propia naviera no se conocen, aunque el primero de esos informes, constató que se superaban los límites legales en horario nocturno. «Las mediciones no se han hecho públicas», criticó ayer el presidente de la Federació de Asociacions de Veïns, GonçalSeguí, quien afirmó que los afectados por el exceso de ruido no dejarán de reivindicar una solución, no se dan por vencidos pero están cansados porque «juegan con nosotros», dijo.