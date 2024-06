El portavoz de Més per Menorca en el Consell y coordinador general del partido, Josep Juaneda, anunció esre viernes su renuncia a todos sus cargos, con lo que pone fin a doce años de trayectoria política activa. Los motivos, según expone un comunicado emitido por el propio partido y ha comunicado el propio Juaneda a sus allegados, son de carácter estrictamente personal.

Juaneda renuncia como conseller cuando está a punto de cumplirse su primer año como conseller de la oposición. Así las cosas, el grupo se queda, de momento, con Noemí García. Queda por ver quien ocupa en el pleno la silla que ahora queda vacante.

El siguiente en la lista electoral es Esteve Barceló, quien fuera director insular de Medio Ambiente en el anterior mandato. Ahora mismo ejerce como superior de mantenimiento y explotación en la Abaqua. En el caso de que este decidiera no dar el paso, el turno corre hasta Raquel Marqués, también con experiencia en el segundo escalón del organigrama del Consell. El ‘cinco’ es Ferran Andreu.

Cuatro meses después de su elección

También queda ahora vacante el cargo de coordinador general del partido, cuatro meses después de que Juaneda fuera elegido por los militantes, puesto que la suya fue la única candidatura presentada.

La dirección de la formación econacionalista queda ahora en pleno interinaje. De nuevo aparece el nombre de Esteve Barceló, ahora mismo secretario de Organización y, por tanto, número dos del equipo directivo de Més per Menorca. Barceló queda al frente y, de momento, desde las fuentes oficiales del partido prefieren no avanzar cuáles son los próximos pasos a dar.

Josep Juaneda participó el martes en el pleno del Consell correspondiente al mes de junio, interviniendo en los debates, sin que nada hiciera pensar en una decisión de este calibre. No obstante, ahora mismo considera que sus condiciones personales no son las más adecuadas para seguir desempeñando las funciones propias de sus cargos políticos en plenitud, por lo que opta por la renuncia. Desde Més per Menorca, en el referido comunicado, agradecen su implicación durante todo este tiempo.