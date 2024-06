La temporada estival avanza y las playas urbanas de Sant Lluís, con servicio de socorrismo y vigilancia desde el 16 de mayo, se mantienen todavía huérfanas de balizamiento.Son la excepción en la Isla, ya que el resto de las que cuentan con este servicio sí lo tienen.

Las quejas han arreciado entre turistas y residentes de Punta Prima y Binibèquer porque tampoco se ha cumplido el compromiso de la empresa adjudicataria con el Ayuntamiento. Según el edil responsable de playas, Pedro Tudurí, la firma Sealand On Offshore Services SL, que ganó la licitación por delante de Menorca Sub Trabajos Subacuáticos, S.L., había asegurado que las boyas estarían instaladas en ambas playas antes del viernes, lo que no ha sucedido en ninguna de ellas.

La alcaldesa, Loles Tronch, explicó que la concesionaria todavía tiene margen hasta el día 30 para cumplir con el pliego de condiciones, a pesar de lo avanzado de la temporada. «Están dentro del plazo del contrato para poner las balizas, les queda una semana y lo harán, según nos han dicho, el problema es que es una empresa de fuera».Pedro Tudurí añadió que la empresa con sede en Tarragona realiza ahora unos trabajos en Calvià y cuando acabe, a final de la semana entrante, vendrá a Sant Lluís. «Con el sistema de contratación de la función pública estamos atados», indica el responsable de playas.

La ausencia de las boyas imposibilita marcar el límite a las embarcaciones que se aproximan a la costa, lo que supone un riesgo para los bañistas.Además, al no existir el balizamiento, debe ondear permanentemente la bandera amarilla que indica precaución y que no se puede nadar si no hay pie.