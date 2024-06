Los vecinos de Son Vitamina están en pie de guerra contra la decisión del Ayuntamiento de Alaior de hacerles pagar casi 800.000 euros por el proyecto de instalación de la red de saneamiento de la urbanización, que está a punto de ser licitado.

Una representación vecinal se acercó este miércoles al local del Servicio de Atención Ciudadana de Cala en Porter para dar entrada a una auténtica avalancha de alegaciones, en concreto 98, una media de más de una alegación por cada una de las 88 viviendas y un bar que hay en la zona. La contestación vecinal es rotunda y desde la asociación de vecinos advierten de que no tienen intención de cejar en su empeño de frenar lo que califican como un «engaño».

Más allá del contenido técnico de las alegaciones, los vecinos denuncian que el Ayuntamiento se ha desdicho del compromiso adquirido hace un año de librarles del pago de contribuciones especiales para sufragar una obra cuyo precio se ha disparado hasta los dos millones de euros solo para una primera fase. También claman contra el agravio comparativo respecto a otros núcleos urbanos como L’Argentina, donde los propietarios solo tuvieron que pagar unos 1.200 euros por vivienda, cuando ellos tienen que hacer frente a una media por finca de 6.700 euros.

Servicios jurídicos

La junta de la asociación de vecinos ha optado por contratar servicios jurídicos para elaborar unos escritos de alegaciones que abordan diversas deficiencias en el proceso y que llegan a considerar que el acuerdo del 18 de mayo por el que se aprueban las cantidades que tendrán que abonar los titulares de las viviendas de la urbanización no se ajusta a derecho y debería ser anulado.

Entre las alegaciones destaca la referida a la disponibilidad de los terrenos en los que se deben ejecutar las obras. Explican que a pesar de que el Ayuntamiento de Alaior no ha recepcionado la urbanización, sí ha incluido sus calles en el inventario municipal para poder desarrollar los trabajos, sin que haya dado una justificación para dar ese paso.

Además subrayan que en el caso de que las calles pertenezcan legalmente al Consistorio habría que pasarle la factura de todas las intervenciones de mejora que se han llevado a cabo a cargo de los vecinos y sin que el Ayuntamiento haya contribuido. «Nos tendrán que acabar pagando ellos», aseguraban ayer.

40 años

También alegan, entre otras cosas, que el Ayuntamiento ha tenido en 40 años desde la construcción de la urbanización tiempo y oportunidades de lograr financiación para el saneamiento, y que ahora acaba responsabilizando a los vecinos, que además denuncian que el proyecto no incluye en esta fase la conexión del alcantarillado a la depuradora. Ya dan por hecho que el Consistorio les hará pagar también por esta segunda fase.

Los vecinos, que también han detectado deficiencias en el proyecto, ya advierten de que no se limitarán a aceptar la desestimación de las alegaciones. Barajan ya la posibilidad de presentar un recurso administrativo y, si no fructifica, acudir a los tribunales. Alertan de que en el núcleo urbano hay personas que no están en condiciones de hacer frente a los pagos que se les reclama.