En el curso 2022-2023 se implantó en Balears el Ciclo Formativo de Grado Superior de FP de Estilismo y Dirección de Peluquería, que se imparte en el instituto Cap de Llevant de Maó. Carla Monjo Xabuch (Maó, 2001) fue una de las tres alumnas que inició dichos estudios y este año se ha convertido en la primera técnica superior en la materia, pero se ha graduado en solitario, igual que han transcurrido sus clases todo este último curso, porque sus compañeras de primero abandonaron.

La suya es una de esas especialidades de Formación Profesional con demasiados pupitres vacíos, pero eso no desanima a esta joven de 22 años que ha compaginado trabajo y estudios, con la vista puesta en ejercer la docencia en la misma rama en la que acaba de recibir la orla. «El Grado Superior me permite optar a estudios universitarios de Biología, pero quiero hacer el máster de profesorado on line mientras sigo trabajando, para poder dar clases del mismo Grado que yo he estudiado aquí, en Menorca«, explica. Espera para ello que la demanda de esta formación crezca.

Atrás quedan para Carla los momentos más complicados, como cuando viajó a Italia para sus prácticas de Erasmus+ (trabajó en una peliquería en Abbiategrasso, provincia de Milán) y por un problema de salud tuvo que ser hospitalizada, de nuevo sola y lejos de casa. Pero su tesón le permitió recuperarse, finalizar las prácticas y por fin obtener el título que le abre la siguiente puerta en su camino hacia la enseñanza.

Durante el último curso ha gozado de una atención exclusiva de sus tres profesores, Ana Picón, Pablo Baños y Mateu Arrom, pero también le ha pesado no poder interactuar con otros estudiantes, «no he tenido compañeros para poder hacer trabajos en grupo en una formación que es muy práctica, hay muchos proyectos dentro del curso», señala, «y es duro estar sola en clase, dando siempre el cien por cien, aunque, claro, aprendes mucho más, los profesores están solo contigo y te exigen más».

Carla Monjo lleva tiempo compaginando trabajo en el sector de la peluquería y estética con sus estudios académicos, de 9 a 13 horas su vida laboral, y de 15 a 21 horas, la de alumna, así ha sido cada día durante sus meses cursando el último año del Ciclo Formativo de FP, la escasez de tiempo no ha sido un obstáculo para ella. Antes de matricularse en el Grado Superior completó un Grado Medio en Peluquería y otro Grado Medio de Estética, este último lo hizo en Mallorca, porque «quería ver cuál me gustaba más».

De nuevo en el mundo laboral, decidió en 2022 empezar el nuevo Grado Superior que se estrenaba en Menorca. «Lo que quiero es tener mucha experiencia», explica, al tiempo que se gana la vida con ello, y tiene muy claro que en el futuro «quiero recoger los frutos de este esfuerzo».

Para ella ha sido emocionante terminar su formación y coincidir, en la fiesta final de curso del instituto con la graduación a la vez de su madre, Rosa Xabuch, que también cursaba estudios de Grado Medio en el mismo centro. «Tuve el placer de subir al escenario y entregarle yo la orla en lugar de que lo hiciera su tutora, fue muy emocionante, porque mi madre me ha acompañado durante todo este camino, incluso íbamos al instituto juntas y ¡coincidíamos en el recreo!, es la que ha estado conmigo y estoy muy orgullosa», asegura. Su próximo objetivo: el máster de formación de profesorado en la Universidad de Extremadura.