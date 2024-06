El colectivo Solo Menorca-Contra el engaño de las basuras, que reúne a unos 1.500 participantes en redes, sigue con su movilización en contra del sistema de recogida selectiva mediante cubos con microchips integrados, alegando que se vulnera la protección de datos. La propuesta que plantean es implantar la recogida selectiva mediante contenedores inteligentes, disponibles las 24 horas y que se abren con tarjetas sin datos personales.

Después de reunirse con el director insular Mateu Ainsa, un encuentro que tuvo, según los portavoces de este colectivo, «un resultado muy ambiguo», ayer presentaron una instancia en el Ayuntamiento de Maó para solicitar una reunión con el alcalde. La rebelión ciudadana contra los cubos –el colectivo insiste en que apoya el reciclaje, pero no este sistema–, no solo no se ha calmado sino que amenaza con propagarse a otros municipios que deberían progresivamente incorporarse al nuevo método de recogida selectiva. Así, Solo Menorca, además de animar a sus integrantes a devolver los cubos con los microchips, tiene previsto dar charlas en los pueblos para dar a conocer su postura y hablar a la ciudadanía de un contrato de recogida para el que reclaman una mayor divulgación por parte del Consorcio de Residuos.

Dicho contrato establece el control, con visitas incluidas a los vecinos, si se producen incidencias en la recogida, también si hay inactividad y no se saca el cubo, algo que la plataforma denuncia.