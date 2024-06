Los estudios sobre la carga de trabajo de las camareras de pisos deben estar concluidos el 31 de marzo de 2025, cuando expira el convenio colectivo de Hostelería en el que se recoge este acuerdo, pero en la práctica, para los hoteles de temporada, el plazo concluirá en octubre.

La mayoría de los hoteles «van muy lentos, somos pesimistas en cuanto a que vayan a llegar a tiempo», declaró ayer el secretario general de la Federación balear de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de la UGT, José García Relucio, quien asistió este martes a una jornada de formación sobre la metodología para medir las cargas de trabajo de las ‘kellys’ celebrada en la sede del sindicato en Maó.

«Las empresas son conscientes de que tienen que hacer esos estudios, pero están despertando», afirmó por su parte el secretario general de la FeSMC en Menorca, José María Roqueta, y ante esta situación, el temor del sindicato es que las mutuas no den abasto y las empresas externalicen los estudios, y que estos se reduzcan a «cumplimentar o rellenar una documentación», cuando en realidad requieren un análisis profundo de los métodos actuales de trabajo en el sector.

En temporada alta

UGT quiere que los estudios de carga sean realizados en temporada alta o exigirá que se repitan «porque no es lo mismo un hotel en febrero que en julio o en agosto», recalcó José García, quien añadió que «esta medición es algo pionero en el sector, tanto en España como en Europa, y nosotros queremos ayudar a que se cumpla, ofrecemos formación a los trabajadores para que las empresas salgan ganando, porque se evitarán bajas laborales».

Pero de igual modo advirtió que UGT denunciará ante la autoridad laboral a aquellos hoteles que no tengan finalizada su medición de cargas en el plazo previsto, y en el caso de los hoteles que no abren todo el año, eso significa hacerlo antes de que echen la persiana al final de esta temporada, normalmente el 31 de octubre en Menorca, porque si no, una vez cerrados, es imposible que lo puedan hacer.

El responsable sindical recordó que las ayudas públicas para realizar estos cursos aún no han llegado, «la Conselleria nos está poniendo muchos obstáculos», dijo José García, quien indicó que UGT sufraga la formación con sus recursos y critica que las ayudas del Govern corran a cargo del dinero «que se ahorran al suprimir el refuerzo de la inspección de trabajo».