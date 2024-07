Després de set anys recaptant doblers fins a aconseguir la quantitat necessària per fer-ho possible, l’associació ecologista menorquina Per la Mar Viva celebra aquests dies la compra d’una embarcació pròpia per l’entitat.

Aquesta fita ha estat possible gràcies a les aportacions econòmiques en forma de donacions realitzades principalment per empreses, entitats privades, concerts, venda de camisetes i bidons i també de la realització de tallers, activitats i la gala del 5è aniversari de l’agrupació. Festejos Per celebrar aquesta adquisició tan important per a l’entitat fundada i presidida per Carlos Salord, els integrants de la mateixa van organitzar un acte inaugural al garatge que fa les funcions d’aula taller de Per la Mar Viva. En ell, a part de conservar tot el material de l’exposició La Mar de Plàstics, i una partida d’estris i eines que empren per dur a terme diferents i tallers i activitats. A continuació, es va realitzar una explicació dirigida als representants de totes aquelles empreses, entitats i escoles que han contribuït a la compra de la barca sobre el seu futur ús. Les funcions d’aquesta aniran destinades a accions directes a la mar com netejes, observacions sobre les nacres... és a dir, continuar amb la labor efectuada amb la barca particular del president, emprada durant els darrers 7 anys.