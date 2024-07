El Área de Salud de Menorca ha incorporado un nuevo procedimiento administrativo contra la doctora de Urgencias del Hospital MateuOrfila, Nadiya Popel, que se suma a otras causas penales en curso contra ella desde que se manifestara contraria a las vacunas de la covid-19, en abril de 2021.

Se trata de la apertura de un expediente disciplinario «por ausencia no justificada» de su puesto de trabajo desde el 2 de abril de 2024 al 6 de mayo. En esa fecha concluía la suspensión cautelar de seis meses en el ejercicio de sus funciones que le había impuesto la misma Área de Salud de Menorca, por haber suministrado, presuntamente, productos no autorizados con peligro para la salud pública a una paciente que acabó en urgencias del hospital. En esos seis meses la denuncia presentada por el IB-Salut y por el Colegio Balear de Médicos no se ha resuelto y continúa por la vía penal.

Curiosamente, también el día 6 de mayo, el IB-Salut solicitó al Juzgado de Instrucción número 3 de Maó orden de alejamiento de la doctora Popel del Hospital Mateu Orfila y de cualquier clínica o consulta privada que pudiera tener abierta, además de la suspensión para el ejercicio de la medicina pública y privada. La petición se basaba en la denuncia dl IB-Salut ante la Policía Nacional por los mismos hechos.

«No saben qué hacer conmigo»

La doctora ucraniano-española considera que se trata de un movimiento más de la gerencia insular «porque no saben qué hacer conmigo, se les acababa el plazo legal y al no encontrar nada salen con este expediente disciplinario que es un tanto chistoso por mi situación».

La apertura del expediente disciplinario por no acudir a trabajar tras agotarse los seis meses de suspensión cautelar entra en contradicción con la expulsión de la doctora del Colegio de Médicos, decidida por su junta de gobierno el 29 de noviembre del año pasado que le impide ejercer la medicina al no estar colegiada. Popel dispone del certificado de esta suspensión y fue por ello por lo que no acudió al hospital al vencer la suspensión de 6 meses por la otra causa.

La incoación del nuevo expediente disciplinario incorpora otra suspensión provisional de 6 meses más para el ejercicio de sus funciones.