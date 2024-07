El «lío» sobre si los concejales del PSOE de Ciutadella han presentado o no su declaración de bienes todavía no está del todo resuelto. Este jueves quedó claro que los ediles cumplimentaron un documento básico que entregaron en Secretaría municipal, como requisito para poder tomas posesión de su cargo.

Sin embargo, no han realizado el proceso para aportar todos sus datos ante la oficina Anticorrupción de Balears, que sigue operativa. Este jueves, todavía no lo habían hecho. Esta declaración es más completa y además exige documentación que avale los datos y no solo una declaración genérica. El gobierno del Pacte suscribió un convenio con esta oficina para controlar las declaraciones de bienes. Hasta que no se completan, lo que debe hacer cada concejal, no se hacen públicas a través de la web municipal.

La alcaldesa Juana Mari Pons Torres criticó este jueves que el PSOE «quiera dar a entender que la culpa es de Secretaría cuando son ellos lo que no han cumplido con los requisitos de transparencia de la que tanto hablan y no cumplen».

La moción del PSM de enero

En el pleno del 23 de enero pasado, el PSM presentó un ruego relativo a que «solo 13 de los 21 concejales» habían colgado su declaración patrimonial. Urgían a que «a la mayor brevedad posible», siete meses después de tomar posesión de sus cargos, se cumpliera con el requisito de transparencia. Este iniciativa en el pleno sirvió para que todos los concejales que no lo habían hecho presentaran su declaración ante la Oficina Anticorrupción. Todos menos los ediles del PSOE.