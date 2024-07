Avui matí ha mort Joan Camps Florit, estretament vinculat a les festes de Sant Joan per haver desempenyat les funcions de fabioler durant els anys 70 i 80. Conegut com ‘en Joan de la Gesa’, tota vegada que va exercir la seva activitat professional en aquesta empresa elèctrica, Joan Camps era saludat amb cordialitat pels cavallers de sa qualcada santjoanera quan passaven davant la seva casa, situada en el carrer de Santa Clara.

El matí de 1967 va ser el primer any que Joan Camps va actuar com a fabioler de Sant Joan. Després, ho va tornar a ser els matins del 1970, 1972 i 1973. A partir de 1974 i fins el 1989, el darrer any en què obri la comitiva de caixers i cavallers de Ciutadella, va ser el fabioler del Diumenge des Be i també dels dos capvespres, el Dissabte de Sant Joan i el Dia de Sant Joan.

En la nit de les festes de 1974, el primer any que Joan Camps va ser el fabioler del capvespre i el vespre, que presidí com a caixer senyor José María de Olivar Ordis, actual titular de la baronia de Lluriach, Joan Camps, en sortir de la beguda a Cas Baró per a acompanyar el caixer capellà, Bosco Faner, al seu domicili, va sortir de la casa senyorial sonant el tambor i el fabiol. No ho havia de fer, segons el protocol santjoaner no escrit, però transmès oralment.

Amb el consentiment de Bosco Faner no va parar de sonar fins que va arribar el moment d’acomiadar el prevere al portal de casa seva. Va ser l’inici del darrer toc a la casa del caixer capellà. Aquell fet va agradar molt i va ser apreciat tant pel públic i com pels membres de la Qualcada. Joan Camps ho repetí els anys següents, desconeixent que era un error fins al 1980.

Aquell any, que va presidir Carlos de Salort Sintes, comte de Torre Saura i pare del caixer senyor del bienni 2024-2025, Carlos de Salort Pons, es va decidir donar continuïtat a la novetat que Joan Camps havia introduït el 1974 a les festes de Ciutadella.

Avui es repeteix amb el nom de darrer toc de fabiol, i és un moment molt emotiu, emotiu i esperat per centenars de santjoaners en significar el final de la gran celebració del 23 i 24 de juny.