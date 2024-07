El servicio nocturno de autobús, el conocido como Bus Nit que funciona los sábados por la noche y la madrugada del domingo, se ampliará a todo el fin de semana y operará también los viernes por la noche y sábados de madrugada con la futura concesión del transporte público que licitará el Consell. En el próximo contrato el Bus Nit tendrá carácter regular y pasará a ser la línea IB06, tal y como explicó el conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, en el último pleno de la institución.

El departamento que dirige, pese a que todavía trabaja en los pliegos de las concesiones –caducadas desde 2020–, y no prevé licitarlas hasta 2026, ya maneja un estudio de viabilidad económica y un anteproyecto de las nuevas contratas, afirmó Delgado, y en esos documentos se contempla ampliar el servicio de autobús nocturno, que pasaría de operar un solo día a dos.

En la actualidad el Bus Nit (L90) funciona el sábado noche y la madrugada del domingo desde el 2 de enero al 31 de diciembre, en dirección Ciutadella y Sant Lluís, pasando por puntos de ambiente nocturno como la Estación Marítima de Maó, y con paradas en los diferentes municipios. Las tarifas van desde 1,5 euros para un recorrido dentro de Maó, a los 7 euros por trayecto que cuesta ir desde Sant Lluís o Es Castell a Ciutadella, y los horarios, de las 22.30 horas del sábado a las 6 horas del domingo.

Ruta de fiestas

El conseller dio a conocer esta medida durante el debate de la propuesta de acuerdo del Grupo Socialista para ampliar la gratuidad del transporte al Jaleo Bus y mejorar sus frecuencias, incluyendo por ejemplo el día 24 de junio para asistir a Sant Joan, en Ciutadella; este año ha operado el día 15 para el Dissabte des Be y el domingo 23. Pero la propuesta no prosperó, el PSOE y Més votaron a favor pero PP y Vox la tumbaron.

El Jaleo Bus no es gratuito porque no se trata de transporte regular sino que es discrecional y el Consell ha tenido que recurrir a contrataciones puntuales porque el concurso volvió a quedar desierto este año. Las tarifas de 2024 no se han modificado, se han congelado desde 2023, y el refuerzo de las líneas regulares, que sí son gratis, se considera suficiente por Movilidad.

El conseller Delgado considera que el servicio «se ajusta a la demanda, con los datos de años anteriores» y que está «bien dimensionado». En futuras licitaciones el Consell analizará si se requiere una ampliación del Jaleo Bus «y lo haremos», dijo el conseller, frente a las críticas del PSOE que pedía más frecuencias y la gratuidad, si no es posible de forma general, para determinados colectivos.

Precios congelados

Movilidad no contempla ampliar la gratuidad del transporte público por carretera al Jaleo Bus, que cubre las rutas para asistir a las fiestas patronales de los pueblos. En 2024 las tarifas están congeladas y las idas se pueden realizar también en transporte regular subvencionado y a coste cero, por lo que el Consell consiera que el servicio «se ajusta a la demanda» y está «bien dimensionado», asegura el conseller Delgado.