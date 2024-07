A cada cubo se le asigna un código único aleatorio de 12 dígitos que está encriptado, explica el Consorcio, de modo que «los trabajadores del servicio y terceras personas no pueden conocer la vivienda a la que corresponde ni su titular». Afirma en el informe que para la buena prestación del servicio es necesaria la asociación de un domicilio a un cubo mediante un número de identificación único. Se lleva a cabo en el momento de la entrega del cubo y dado que es al azar y no correlativa, una persona no sabe el código de sus vecinos, apunta el informe.