El Ayuntamiento de Ferreries aprovechará el decreto de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativa, que permite la creación de aparcamientos temporales disuasorios en terrenos rústicos, para paliar la falta de estacionamiento que padece tanto Cala Galdana como el caso urbano de Ferreries.

El objetivo, explica el alcalde Pedro Pons, es crear este mismo mes de agosto dos aparcamientos. Uno de ellos se situará frente al actual parking de Cala Mitjana, al otro lado de la carretera de acceso a Cala Galdana. Alquilará una parcela de 8.000 metros cuadrados, con capacidad de entre 150 y 175 vehículos. Pagará para agosto, septiembre y octubre unos 5.000 euros de alquiler para los tres meses, y confía que el Consell financie la actuación para adecuar los terrenos.

«En Cala Galdana estamos pendiente que Ciutadella reforme el aparcamiento, y mientras tanto no hay cabida para toda la gente que va a la playa de Cala Galdana, Cala Mitjana, Trebalúger o Macarella», advierte el alcalde, tras recordar los problemas de aparcamiento que se repiten verano tras verano en la urbanización que comparten Ferreries y Ciutadella.

El actual aparcamiento de Cala Mitjana, que también usan los bañistas de Cala Galdana.

El nuevo aparcamiento lo debe impulsar el Ayuntamiento, ya que el decreto solo faculta a los consistorios (y no a los consells) para crear este tipo de estacionamiento. Asimismo es obligatorio que sea temporal, ya que según faculta la nueva norma del Govern estos no pueden durar más de ocho meses. De todo modos, según la experiencia de este año, el alcalde no descarta volver a habilitarlo durante la temporada del año que viene.

Parking en Ferreries

El otro aparcamiento temporal que se prevé crear será en el casco urbano de Ferreries, que en los últimos tiempos también han proliferado los problemas de estacionamiento. Así se habilitará en la falda de la montaña de Son Telm, en el margen derecho de la carretera que va a Migjorn, un parking con capacidad para 230 coches, para la cual pagará 1.200 euros mensuales los meses de agosto, septiembre y octubre, y prevé destinar 13.000 euros para su adecuación e iluminación.

Igual que el de Cala Mitjana el parking será temporal y el Ayuntamiento al acabar la presente temporada valorará si lo vuelve a habilitar el año que viene.

Gestiones avanzadas

El Ayuntamiento ya tiene muy avanzadas todas las gestiones para hacer realidad estos dos aparcamientos este mismo mes de agosto. El pasado jueves el pleno aprobó las modificaciones presupuestarias para poder pagar los alquileres de las dos parcelas así como los gastos de adecuación gracias a los ingresos extras recibidos este año.

En este sentido, el alcalde recuerda que el Ayuntamiento este año ha obtenido unos ingresos mayores de los esperados sobre todo gracias a que ha recaudado 250.000 euros por la plusvalía del cambio de propiedad (entre los mismos socios) de parte del Hotel Meliá Cala Galdana, así como por el medio millón de euros que ingresó de más por las concesiones de los servicios de playas y la renegociación de los intereses bancarios.