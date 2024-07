El fuerte incremento de la llegada de visitantes desde Portugal no es exclusivo de Menorca. Aunque no tan acusada, también se está registrando esta tendencia en el resto de aeropuertos de Balears. A Mallorca, en el último año completo llegaron 114.064 pasajeros en rutas directas con el país luso. Un año antes el balance había sido de 75.435 viajeros, un repunte del 51 por ciento. No obstante, en este caso hay que subrayar que hace unos años la presencia de turistas lusos en el aeropuerto de Palma era mayor que ahora. En 2010 se rozaron los 160.000 pasajeros. En el caso de Eivissa, el pasado año se cerró con la llegada de 60.750 pasajeros desde Portugal, un 20,8 por ciento más que el año anterior y el triple que antes de la pandemia, cuando la cifra de llegadas no alcanzaba las 20.000.