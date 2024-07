El proyecto de Guillem Uriel, Mitali, fue escogido por los miembros del jurado como el ganador de Connect’Up Youth 2023. Este programa, enmarcado dentro de la categoría Start, que cuenta con la colaboración de RIU Hotels & Resorts busca incentivar el talento entre jóvenes estudiantes menores de 26 años, y la preinscripción para la edición 2024 ya está abierta. El joven menorquín presentó una plataforma diseñada para permitir a los usuarios crear su estantería virtual de trofeos.

¿Qué le animó a participar en Connect’Up 2023?

—En primer lugar, el aprendizaje que ofrece el programa y la oportunidad de definir una ruta estratégica para mi proyecto fueron factores decisivos. Sentía la necesidad de establecer una dirección clara y estratégica para mi emprendimiento, y Connect’Up me brindó una ayuda considerable en este aspecto. Además, la posibilidad de acceder a una amplia y valiosa red de contactos también fue un gran incentivo. Sabía que conectar con otros profesionales y expertos del sector podría abrir muchas puertas y generar nuevas oportunidades para el crecimiento de mi proyecto.

¿Qué aspectos innovadores presenta tu proyecto?

—Principalmente, el enfoque único de red social que tiene Mitali lo diferencia de cualquier otra cosa disponible en el mercado actualmente. No existe nada que se le parezca con este nivel de innovación y especificidad. De hecho, la única competencia que podría considerarse similar está ubicada en Estados Unidos.

¿En qué momento se encuentra Mitali?

—Con el tiempo, he llegado a la conclusión de que la idea original que tenía para Mitali puede no ser la más adecuada ni la más rentable en el contexto actual. En lugar de abandonar el proyecto por completo, me encuentro en una fase de reflexión y reevaluación. Actualmente, estoy explorando y estudiando otras vías y alternativas que podrían permitir hacer crecer el proyecto desde diferentes perspectivas.

¿Cuáles fueron los desafíos más grandes que vivió dentro de Connect’Up?

—Hablar delante de tanta gente de manera clara y concisa para convencer fue, sin duda, el mayor reto al que me enfrenté. Además, mantenerme a la altura del alto nivel de exigencia del programa fue otro desafío significativo. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la experiencia fue increíblemente enriquecedora. Aprendí muchísimo a lo largo del proceso, tanto a nivel profesional como personal.

¿Qué aptitudes adquirió durante el programa formativo?

—Sin duda, la capacidad de planificar. Connect’Up me enseñó a sentarme y reflexionar sobre el futuro, pensar en la dirección que quiero tomar.

¿Qué le aportó contar con un mentor personalizado?

—La figura de mi mentor fue muy importante. De hecho, después del concurso, he mantenido contacto con él. Desde nuestro primer encuentro, me brindó ideas y sugerencias para mejorar Mitali, lo cual ha sido lo mejor que he obtenido del programa.

¿Alguna recomendación para los participantes futuros?

—Es una gran oportunidad. La experiencia vale la pena y va muy bien para poner las ideas en orden y la cabeza a trabajar.