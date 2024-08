Si separar los residuos en casa puede ser engorroso, en un barco de dimensiones reducidas en alta mar también. Los grandes yates de lujo cuentan con personal y espacio, pero también «hay que pensar que en un velero de 10 metros no hay tanto sitio y que muchos llegan al puerto después de haber estado navegando durante días», afirma un trabajador del puerto de Maó. Tampoco están por la tarea de separar «los que salen a navegar una tarde y han pagado por el alquiler un dineral», apunta otro empleado. En su caso afirma que era firme defensor del sistema, «la teoría es buena, pero trasladarlo a los barcos es complicado». Ahora entre sus tareas diarias ha incluido la comprobación de que en las bolsas de envases no haya, por ejemplo, vidrio mezclado, un trabajo extra no muy agradable.

«Me pongo guantes y lo separo, porque si tiro vidrio con el plástico a nosotros nos lo van a echar atrás, intento hacer las cosas bien pero creo que en verano tendrían que idear un sistema diferente».