Antoni Febrer Barber aportará al Foro Menorca Illa del Rei, que el próximo miércoles relacionará Menorca con la Inteligencia Artificial, un análisis sobre la educación. Tiene la experiencia de haber sido profesor de Social Media durante más de cinco años en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Nació en Es Migjorn Gran y ese sigue siendo su lugar de residencia. Ha trabajado en varios sectores y desde hace 15 años es consultor en marketing digital en Socialchef y director de proyectos web en Binary Menorca, además de formador en materias TIC para empresas, instituciones y administraciones.

¿Cómo cree que la IA puede transformar la docencia en Menorca?

—En general no creo que la IA vaya a transformar la docencia, sino que el objetivo es integrarla como una herramienta más de soporte a los docentes, a los estudiantes y a todo el sistema educativo para conseguir, por un lado, mejorar los sistemas de aprendizaje, y por otro formar a las nuevas generaciones para un mundo en el que la IA tendrá una gran presencia y un gran impacto a todos los niveles.

¿Cuáles son las principales oportunidades y desafíos que ve en la integración de la IA en las aulas?

—En cuanto a las oportunidades, destacaría la personalización e incluso la individualización del aprendizaje y la automatización de tareas básicas que implican una dedicación no productiva. Y los desafíos, la necesidad de la formación de los docentes y la obligación de garantizar el uso ético, inclusivo, equitativo y de calidad de la IA.

¿Qué aplicaciones de la IA considera que son más relevantes para el proceso de aprendizaje de los estudiantes?

En primer lugar, resulta imprescindible que los preparemos para la IA, es decir, que potenciemos su pensamiento crítico y los concienciemos sobre la protección de la privacidad y los datos personales, al tiempo que ponemos en valor la imaginación, la empatía y la comprensión humana. En segundo lugar, debemos enseñarles cómo funciona la IA, como utilizarla y los riesgos y oportunidades que tiene. Y, finalmente, ofrecerles soluciones de IA robustas y fiables que les ayuden en su aprendizaje como asistentes virtuales, tutores personalizados o herramientas de creación de contenidos.

¿Las herramientas que ya ofrece la IA, como el ChatGPT cree que ayudan más a los estudiantes a copiar o a aprender?

—(Se ríe) Bueno, esto depende del uso que le den, como todas las cosas. Pero bien implementadas, herramientas como ChatGPT pueden ser de mucha ayuda para motivar y reforzar el aprendizaje de los estudiantes. Aquí es donde la respuesta a la pregunta anterior adquiere todo su significado, si pretendemos que, sin conocimientos, sin formación y sin supervisión, los alumnos utilicen correctamente y sin riesgos estas herramientas nos estamos equivocando.

¿Cuál es el estado actual de la integración de la tecnología en la educación en Menorca?

—Si nos centramos en la presencia de tecnología en las aulas y en su uso estamos a un nivel alto, acorde con el resto de los países desarrollados. Pero si nos ajustamos a su aportación al aprendizaje, cada vez surgen más voces -entre ellas el último informe de la Unesco sobre Tecnología en la Educación – que ponen el foco en la necesidad de redefinir la digitalización de la educación. Todo parece indicar que ha sido un proceso demasiado rápido y vertical (acelerado por la covid19), basado en datos aportados por las propias empresas tecnológicas en lugar de valoraciones profesionales externas, y con unos resultados muy contradictorios. Nos encontramos, por tanto, en un momento en el que es necesario realizar un análisis y una evaluación detallada para marcar los retos y objetivos futuros -que deberán incluir la IA.

¿Cómo puede Menorca aprovechar su condición insular para desarrollar proyectos piloto en educación con IA?

—Creo que al tratarse de una comunidad educativa pequeña y muy interrelacionada, puede resultar interesante y positivo plantear un debate local sobre cómo queremos que la Inteligencia Artificial se integre en la educación de Menorca y, sobre todo, qué papel queremos que tengan los maestros y profesores en este proceso y cómo vamos a apoyarlos y capacitarlos para llevarlo a cabo. Creo, sinceramente, que la integración de la IA en la Educación debe hacerse desde una visión humana en la que las personas -docentes, alumnos y familias- sean el centro, y no la tecnología.

¿Cómo puede la IA ayudar a mantener y promover la cultura y la lengua menorquina en las escuelas?

—Una de las cualidades que tiene la IA -y que irá desarrollándose más en el futuro- es la capacidad de personalización a través de su entrenamiento con datos e información específica, además de su carácter multilingüe. Por tanto, si desarrollamos soluciones locales con datos propios de la isla, podremos generar contenidos educativos donde la cultura, la lengua, la historia, la geografía y la tradición de Menorca adquieran protagonismo.

¿Cómo ve la formación continua de los docentes para adaptarse a las nuevas tecnologías como la IA?

—Es esencial e imprescindible. Me consta que la voluntad de los docentes es firme, pero también que su disponibilidad y su tiempo es cada vez más limitado por la realización de tareas que, estoy convencido, la IA puede ayudarles a automatizar.

¿Qué competencias digitales considera esenciales para los docentes del futuro?

—Todos necesitamos entender más y mejor cómo funciona la tecnología, que riesgos y oportunidades tiene, y como podemos garantizar un uso seguro, positivo, responsable y beneficioso. A nivel de competencias digitales, nos hemos centrado demasiado en el uso de las herramientas y muy poco en la capacidad de análisis de procesos para su posterior digitalización. Es decir, hemos centrado los esfuerzos en adaptar la educación a la tecnología, en lugar de adaptar la tecnología a las necesidades de la educación.

¿Qué medidas cree que son necesarias para garantizar que la IA se utilice de manera ética en las escuelas?

Es fundamental regular la IA y exigir transparencia en los algoritmos y en las Redes Neuronales Artificiales a las empresas que las desarrollan. Y a nivel de centros, implementar políticas claras de privacidad y protección de datos, establecer un protocolo de uso de la IA con la participación de todos los actores implicados, y llevar a cabo actuaciones de prueba y validación de las aplicaciones previas a su uso por parte de los docentes, alumnos y personal del centro.

¿Qué proyectos innovadores con IA le gustaría ver implementados en Menorca en un futuro próximo?

—A nivel de Educación, me encantaría que Menorca contara con un Protocolo Insular de Integración de la IA en la Educación -en realidad de la toda la tecnología- elaborado con la participación, no solamente del sector educativo, sino también del sector privado y público. Como he dicho, el impacto de la IA es ya una realidad en todos los sectores, y poder posicionarnos como un territorio que apuesta de manera conjunta por la formación y la capacitación de los niños y jóvenes en este campo sería una excelente noticia y una garantía de futuro para la isla.