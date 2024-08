Se acabó la canícula y la ola de calor. Una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) será la encargada de un cambio radical en el tiempo a partir del miércoles, según apuntan las previsiones meteorológicas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ya ha activado para a partir del miércoles por la tarde la alerta amarilla por tormentas en Menorca, que pueden dejar máximos de acumulados de hasta 25 litros en una hora.

La razón de todo esto será una bolsa de aire frío procedente del Atlántico que se descolgará al llegar sobre el Mediterráneo occidental formando una vaguada, y por tanto, la generación de esta DANA que podría complicar la situación. Cabe tener en cuenta que ante temperaturas del agua del mar altas -se encuentran sobre los 28 grados-, y esta masa de aire frío, es el cóctel perfecto para provocar lluvias fuertes.

Formación de la DANA sobre Balears | AEMET

Temperatura del mar: sobre los 28 grados | Meteopoble

Sin embargo, Menorca, a diferencia de otras Islas, se salva del riesgo más alto de estos fenómenos, ya que la AEMET ha decretado aviso de un nivel más alto, el naranja, para Mallorca y Eivissa.

En el caso de Menorca, los cambios llegarán a partir del miércoles por la tarde, con una mayor presencia de nubes y la llegada de tormentas. En cuanto al viento, habrá otro cambio, ya que empezará a soplar del norte de forma moderada. Esto conllevará una bajada de las temperaturas: no es que vaya a hacer frío, sino que normalizará las temperaturas y no serán tan extremas como las de los últimos días, y no superarán los 30 grados.

Variación de las temperaturas previstas del jueves respecto al día anterior | AEMET

La situación será más complicada el jueves, pero por el momento AEMET solo decreta las alertas a tres días vista. Para el jueves se prevé una jornada de cielo nuboso con lluvias que pueden ser localmente fuertes.

Acumulado de lluvias previsto hasta el sábado | Meteored

Sin embargo, cabe tener en cuenta que estas situaciones son malas de prever. Todo depende de cómo se sitúe esta DANA, pero no quiere decir que llueva todo el miércoles y jueves, sino que pueden hacerlo en cualquier lugar, incluso sobre el mar y formando 'caps de fibló', pero que si lo hace en tierra, pueden ser especialmente fuertes.

Los modelos meteorológicos indican que a partir del viernes la DANA se marcha hacia Italia y por tanto regresará la normalidad.