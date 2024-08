El passat dissabte va morir a l’edat de 84 anys Miquel Pons Victori, que entre 2001 i 2003 va ser batle de Sant Lluís. Mestre de cases per vocació i ofici, va ser una persona caracteritzada per fer servir el diàleg i la tolerància i per implicar-se en la vida municipal: soci fundador i també president de l’Associació de Vesins de Sant Lluís creada el 1976, membre de l’Associació de Pares d’Alumnes (APA) del Col·legi Públic de Sant Lluís i vicepresident i vocal de Cultura del Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís.

La seva trajectòria política va començar el 1983 quan va formar part de la candidatura de l’Agrupació Independent de Sant Lluís, encapçalada per Francisco Pons Olives, que va guanyar les eleccions municipals d’aquell any. Pons Victori va ser nomenat regidor de Cultura i va impulsar la participació ciutadana amb la creació de la Junta Municipal de Cultura, formada per representants de les entitats locals, que va organitzar un ampli ventall d’activitats.

El 1984 es va commemorar el 80è aniversari de la independència municipal de Sant Lluís respecte de Maó, amb la creació d’una galeria fotogràfica dels batles haguts a partir de 1904. El mateix any va organitzar l’homenatge del sacerdot i folklorista Antoni Orfila Pons (Sant Lluís, 1884-Cala Figuera, Maó, 1936) i el 1985 va recuperar la memòria del pintor i gravador santlluïser Lluís Portella, amb una exposició antològica de la seva obra al saló de plens de l’Ajuntament, que posteriorment també es va poder veure a l’Ateneu de Maó.

Pons Victori va renovar el càrrec a l’equip de govern en les eleccions de 1987, fins que tres anys després va dimitir per discrepàncies amb el projecte de construcció d’un camp de golf i un aparthotel a Alcalfar Vell. El 1998 es va incorporar al consistori, en substitució de l’exbatle i llavors regidor Francisco Pons Olives que va dimitir per raons de salut, i un any després va encapçalar la candidatura d’Independents per Menorca (INME), amb la signatura d’un pacte de govern amb el PSOE, pel qual el socialista Llorenç Carretero va ser batle de 1999 a 2001 i Pons Victori de 2001 a 2003, a més de gestionar l’àrea d’Urbanisme els quatre anys.

Durant el seu mandat es va impulsar la millora de la urbanització de Punta Prima; la tramitació del projecte de la Sala Albert Camus; la segona fase del servei de baixa tensió, telefonia i enllumenat de s’Ullastrar; la supressió de les barreres arquitectòniques al nucli urbà de Sant Lluís; i la compra del pinar de Sa Garrigueta, entre altres.

Entre 2010 i 2013 també va ser president del Club de Jubilats de Sant Lluís.