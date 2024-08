Si bien el egidor de Urbanismo, Obra Pública y Patrimonio del Ayuntamiento de Alaior, Lorenzo Mascaró, se reunió el pasado 31 de julio con los vecinos de Son Vitamina para comunicarles que se aplazará el pago de las contribuciones especiales —y que se reducirá la cantidad a desembolsar— para ejecutar las obras de la red de saneamiento en la urbanización, estos mismos residentes continúan reclamando que el Consistorio responda a las alegaciones presentadas contra el cobro de las obras.

«Es muy probable que todas las alegaciones se desestimen en bloque haciendo uso del procedimiento de silencio administrativo. Si así fuera, ¿de qué sirven los derechos democráticos si la administración los ignora?», se preguntan desde la asociación que engloba a los propietarios de Son Vitamina, liderada por Llorenç Pons.

El equipo de gobierno asegura que se contestarán «una a una» todas las alegaciones presentadas.

Pleno municipal pendiente

Este miércoles tendrá lugar en el Ayuntamiento de Alaior un pleno extraordinario en el que se pretende aprobar el aplazamiento del pago por anticipado de las contribuciones especiales hasta que finalicen las obras de instalación de la red de saneamiento.

No obstante, los vecinos señalan que el concejal les transmitió que el expediente «se tenía que aprobar tal como está actualmente, porque no hay tiempo para realizar las modificaciones antes del pleno». Por tanto, consideran que se trata de una «incongruencia». «¿Debemos aceptar unas promesas que no quedan explicitadas en un acto político que justamente tiene la finalidad de dejar las cosas claras? ¿Puede aprobarse el expediente sin haber discutido todas y cada una de las alegaciones?», se cuestionan los residentes.