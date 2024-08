Mientras los turistas y visitantes volvían a llenar este lunes las terrazas de las principales calles de Es Mercadal, los vecinos de la localidad del centro de la Isla que sufrieron los embates de la DANA que barrió el pueblo el pasado jueves, seguían trabajando a destajo para acabar de limpiar sus casas y hacer balance de los daños, ayudados por los voluntarios y los operarios de las distintas administraciones que estos días se han desplazado a la zona.

Para canalizar las peticiones de ayuda, el Ayuntamiento puso en marcha este lunes una oficina de información y apoyo a la ciudadanía, dirigida tanto a los particulares como a las empresas afectadas por las inundaciones. Desde el Consistorio se han preparado dos formularios, uno para fincas rústicas y otro para urbanas, y este lunes ya se estaban tramitando las primeras peticiones que presentaban los vecinos, en lo que era un continuo ir y venir de gente en las oficinas municipales. En el documento, los afectados deben incluir una descripción de los desperfectos y fotografías o testimonios de los daños. Además, el formulario también está disponible a través de la web municipal.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una oficina para los afectados. | Gemma Andreu

Peticiones de ayuda

En la mañana de este lunes se recibieron un total de 22 peticiones de ayuda, que se suman a las que ya se recogieron el pasado viernes, y también fueron muchos los vecinos que se acercaron al Consistorio para pedir información y llevarse el formulario a casa para rellenarlo. Ahora, las peticiones y los datos recopilados a través de los formularios se incluirán en la declaración de zona catastrófica, que tramitará el Consell y se enviará al gobierno central.

Entre los daños que consignaban los vecinos a través de los formularios, destacaban los referentes a los numerosos vehículos que han quedado dañados por la tromba de agua y los que se han producido en los bajos de las viviendas que quedaron anegadas, lo que ha provocado cuantiosas pérdidas en mobiliario doméstico. En algunas de las fincas, además de una buena mano de pintura, será necesario rehacer las instalaciones eléctricas. También había vecinos que se interesaban por las ayudas para reconstruir las numerosas paredes secas que se han venido abajo.

Vecinos y comercios de Es Mercadal se afanaban este lunes en cuantificar los daños. | Gemma Andreu

Entre los comercios del centro del pueblo, la normalidad era la tónica dominante, aunque algunos, como la farmacia Martínez Riudavets, no pudieron subir la persiana, puesto que los ordenadores y muchos de los medicamentos se habían estropeado.

Coches bajo el agua

Laura Bosch es una de las personas que se acercaron al Consistorio para presentar el formulario de ayuda. En su caso, su vehículo, junto a una decena de coches estacionados en el aparcamiento de su edificio, situado en la Vía Ronda, quedó totalmente lleno de agua, por lo que ahora están esperando que el perito haga una valoración de los daños. En su finca, también será necesario cambiar la puerta del aparcamiento, entre otros desperfectos.

Cuando recuerda lo sucedido, Bosch relata cómo los vecinos usaron mesas y todo lo que encontraron a mano para hacer barrera y frenar el ímpetu del agua que bajaba desde el Toro y desde los huertos de la zona. También explica cómo un vecino de setenta años quedó atrapado en el ascensor, y los bomberos lo tuvieron que sacar cuando el agua ya le llegaba a la rodilla.

Mientras establecimientos como Es Gurugú ya habían recuperado la normalidad, la farmacia del pueblo o el arader Miquel Gomila no pudieron trabajar. | Gemma Andreu

También estaba acabando de evaluar los daños Margarita Legler, cuya casa situada en la calle de Ses Carnisseries quedó muy afectada. «Hace cuatro días que estamos limpiando y todavía no hemos acabado», aseguraba con pesar. En su casa entró un metro de agua, y ayer relataba cómo los bomberos la tuvieron que rescatar, mientras sus muebles «bailaban en el agua». «De momento, me he quedado sin muebles y ya me he comprado una nevera nueva, pero también me quedo con el recuerdo de todos los voluntarios y vecinos que nos ayudaron», remarcaba.

En la calle Tramuntana, también eran muchos los vecinos que seguían limpiando los bajos de las casas y los aparcamientos que quedaron inundados, mientras esperaban la llegada de los peritos. Asimismo, la brigada municipal seguía trabajando para retirar el barro y la grava que arrastró la riada.

También recorría el pueblo el alcalde Joan Palliser, acompañando a los diputados del Partido Popular Jordi López Ravanals y Maite Torrent. Palliser señalaba que todavía no se ha hecho una valoración global de los daños, aunque calculaba que se podrían superar los dos millones de euros, medio millón de los cuales, como mínimo, serán para reparar el campo de fútbol.

Para concretar la cifra total, el arquitecto y la ingeniera municipal trabajaban este lunes en la redacción de los informes de daños referentes a las vías municipales, tanto urbanas como rústicas, así como a los equipamientos y espacios públicos. El objetivo ahora es tener una radiografía precisa de la situación de los bienes municipales y privados tras el paso del histórico temporal.