Los usuarios del geriátrico de Alaior fueron reubicados en la tarde del lunes en la segunda planta del edificio, de la cual fueron desalojados por la Guardia Civil el pasado jueves 15 por las filtraciones de agua que se produjeron a raíz de las intensas lluvias que dejó la DANA.

En total, catorce usuarios han pasado cuatro noches durmiendo entre el comedor y la sala de la primera planta, la cual corresponde al centro de día. El lunes, el equipo de Protección Civil ayudó a colocar las camas de los ancianos de vuelta en la segunda planta. No obstante, familiares denuncian que la situación de precariedad vivida estas cuatro noches vulneraba la intimidad de los residentes.

Además, consideran que existe una «falta de mantenimiento» de las instalaciones, algo compartido por los grupos políticos de la oposición, PSOE y Avançam Alaior, que desde hace tiempo vienen reclamando al equipo de gobierno, con más insistencia si cabe, una serie de mejoras en las deficiencias que presenta el edificio.

Sin problemas aparentes

«Ahora quieren hacer entender que se trata de un problema de mantenimiento», proclama la regidora del Área Social del Ayuntamiento de Alaior, Maria Antònia Pons. «Ha habido una DANA y se ha producido una acumulación excesiva de agua, lo que ha originado unas filtraciones. Eso no quiere decir que no se haga un mantenimiento. Todos los edificios lo necesitan», explica la concejal. Al mismo tiempo, Maria Antònia Pons informa de que en el geriátrico de Es Ramal «se están realizando actuaciones constantemente, al ritmo que se puede».

La regidora cuenta que los desagües de la azotea no dieron abasto con el agua acumulada durante la tormenta, «al igual que ha pasado en otros edificios». «Un arquitecto entró en el geriátrico el mismo día de la DANA, el jueves, y su valoración del edificio indicaba que no había ningún tipo de peligro. Al día siguiente, el viernes, también se acercaron los técnicos y no encontraron ningún riesgo para que los residentes continúen su vida con normalidad», sostiene la primera teniente de Alcaldía, quien señala que ahora «se quitará toda la gravilla que hay en la azotea, la cual facilitó el atasco en el desagüe». Para ello «hay que esperar a que se seque el edificio».

La amenaza de la DANA precisó la rápida intervención de la Guardia Civil

Uno de los lugares en los que tuvieron que actuar los servicios de rescate el pasado jueves por los problemas ocasionados por la DANA fue el geriátrico de Es Ramal.

Las filtraciones de agua en la segunda planta, donde duermen los residentes, obligó a reubicarlos en la primera mediante una actuación urgente a la vez que laboriosa. Pese a que la Benemérita había informado en un primer momento de que la estructura del edificio presentaba «riesgo de derrumbre» debido a las fuertes lluvias, el alcalde de Alaior, José Luis Benejam, desmintió la existencia de este peligro y aseguró que el arquitecto municipal había verificado el buen estado estructural del inmueble, tal y como ahora ratifica la regidora del Área Social del Ayuntamiento, Maria Antònia Pons.