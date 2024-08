Santiago Barro abrió el Foro de una forma muy demostrativa. Mostró noticias, algunas de 1961, para demostrar que los efectos negativos de internet o la IA no se han cumplido. Son 'fakes'. Y se puso las gafas de sol para, con el dispositivo de «Men in black» borrar de la memoria de los asistentes la información falsa sobre la IA. Posiblemente, el dispositivo no funcionó tan bien como cuando lo uso Will Smith, pero sirvió para enfocar el Foro hacia las oportunidades apasionantes que se abren con la Inteligencia Artificial.