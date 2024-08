El sistema de alerta masiva a la población a través del teléfono móvil, conocido como ES-Alert o 112 inverso, y que en Menorca se probó el pasado abril en la zona del Monte Toro, se encuentra operativo en Balears pero no se utilizó con la última DANA porque esta fue avisada durante días a través de los canales de comunicación del Govern, medios informativos y redes sociales.

Se consideró que «no se aportaba nada nuevo y que utilizar ES-Alert podía haber generado un efecto contraproducente, que la gente se asustara y saliera de sus casas cogiendo el coche», explica Antoni Plata, jefe del Departamento de Emergencias del Govern. El año pasado la Comunidad de Madrid estrenó el sistema ES-Alert ante el paso de una DANA y generó cierta polémica por el sobresalto que causó entre la población.

«Es el botón de pánico»

Hay que tener en cuenta que el aviso de ES-Alert llega a más del 90 por ciento de los móviles, mediante las antenas y repetidores de telefonía, es invasivo, un pitido fuerte y una vibración del aparato que «es imposible ignorarlo», señala el responsable de Emergencias, quien recalca que «se tiene que valorar muy bien su uso y debe ser el último recurso, es el botón del pánico».

Plata afirma que un segundo simulacro de ES-Alert en Balears se llevó a cabo en Alcúdia el pasado mayo; se trataba de alertar a la población de una evacuación a causa de la explosión de un buque cargado de gas y funcionó correctamente. «Ese es un caso de libro sobre la activación del ES-Alert, para un aviso muy inmediato de algo imprevisto porque genera mucha alerta social. En el caso de la DANA nadie puede decir que no hubo alertas en los día previos», asevera.

Es Mercadal

Gracias al sistema de alerta temprana de inundaciones RiscBal, que recibe información de la red de estaciones hidrométricas en los torrentes, se alertó a las autoridades competentes para que tomaran medidas de protección civil en Es Mercadal. A las 14 horas se generó un aviso de peligro claro de torrentada en dicha población y a las 15,30 advirtieron que el torrente se desbordaría.

Ante un avisó así «la gente debe ser consciente de que no puede dejar el coche al lado de un torrente», asegura el director de RiscBal, Joan Estrany, en declaraciones recogidas por IB3. «No basta con que las administraciones públicas estén concienciadas, en el ciclo de las emergencias no se puede improvisar y no se puede trabajar a posteriori, no es cuestión de cuántas más incidencias vamos a cubrir para ayudar a la gente, hay que prevenir», insistió el responsable de RiscBal.

Emergencias se coordinó con RiscBal y la Aemet en todo momento, subraya el jefe del departamento del Govern, Antoni Plata, quien también apela a la «autoprotección» de la ciudadanía.