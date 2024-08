Mientras el Consell sigue trabajando en la nueva licitación del servicio de transporte regular por carretera en la Isla, que funciona sin contrato desde hace cuatro años, el incremento de pasajeros que se está registrando en muchas líneas está provocando las quejas de los usuarios, que ven cómo en ocasiones no pueden subir a los autobuses porque van llenos y no son capaces de absorber la demanda.

Uno de los puntos donde se registran más incidencias de este tipo es en Alaior, donde en el último pleno se aprobó una moción conjunta de todos los grupos en la que se pide al Consell que mejore el servicio de las líneas de autobús que paran en el municipio.

«Desolador y frustrante»

El texto del acuerdo denuncia que «los vecinos de Alaior con mucha frecuencia no encuentran plazas libres en los autobuses que pasan por el pueblo, un hecho que provoca que no puedan acceder al transporte colectivo». Además, los concejales afirman que esta situación se agrava durante la temporada turística, especialmente en las paradas de las urbanizaciones y en determinadas franjas horarias. «Muchos ciudadanos de Alaior que quieren subir a los autobuses ven como muchas veces llegan llenos desde Maó o Es Mercadal, y no se ponen vehículos de refuerzo», señaló Víctor Ferrer de Avançam durante la sesión.

«Es desolador y frustrante estar esperando el bus para ir a nadar a Cala en Porter o Son Bou y que llegue lleno y no puedas subir», añadió la concejala socialista Mireia Gómez.

Esta situación, aseguran desde el Ayuntamiento, está extendiendo el malestar entre los ciudadanos, puesto que muchas veces «la gente se queda en tierra, cuando dependen del transporte público para realizar gestiones en otras localidades».

Por todo ello, en la moción aprobada por unanimidad se reclama al Consell que se aumente el número de plazas y las frecuencias del servicio de autobús regular de las líneas L1, L31, L32, L33, L51 y L71. Además, se solicita que se amplíen los meses de actividad de algunas líneas, y se alargue durante el fin de semana el servicio en las rutas que van a Cala en Porter.

Por su parte, la popular Maria Antònia Pons, afirmó que esta moción debe servir «para recoger todas las necesidades para cuando el Consell licite el nuevo contrato».

La saturación de algunas líneas, especialmente en verano, también ha provocado las quejas de algunos usuarios de Maó con movilidad reducida, que usan silla de ruedas para desplazarse, y que en algunas ocasiones no pueden subir al autobús porque no tienen espacio.