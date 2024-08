El doctor Alberto Gil, responsable del Servicio de Cirugía General y Digestiva de Juaneda Hospitales en Menorca, ha desarrollado un programa piloto pionero que entre el 15 y el 18 de julio realizó 17 endoscopias digestivas auxiliadas por IA.

Los pacientes con riesgo de cáncer digestivo tienen ya un aliado en la Inteligencia Artificial (IA), cuyas aplicaciones avanzadas han llegado ya y permiten una espectacular mejora en la detección de lesiones en fases de desarrollo que antes el ojo humano no siempre era capaz de detectar a través de la colonoscopia.

Alberto Gil Iriondo, tras formarse con el doctor Cortés Pérez, de Vizcaya, ha desarrollado en el Hospital Juaneda Ciutadella un programa piloto de endoscopia digestiva dirigida por IA, que abre nuevas perspectivas a esta herramienta diagnóstica.

Entre los días 15 y 18 de julio el Hospital Juaneda Ciutadella fue escenario de este programa piloto consistente en los primeros procedimientos médicos apoyados directamente en IA en la historia de Menorca, que el especialista valora como «un gran avance para la seguridad del paciente explorado mediante una endoscopia».

17 pruebas realizadas con IA

En concreto, se realizaron 17 endoscopias digestivas en el Hospital Juaneda Ciutadella, que con solo un año de historia se cuenta ya entre los primeros de España en los que se ha empleado IA en este campo.

En este programa piloto se utilizó «IA de aprendizaje profundo, con reconocimiento de patrones y con visión simultánea en 4K con HD y magnificación óptica de hasta 100 aumentos, con 4 modos de cromoendoscopia virtual, con el objetivo de remarcar las características propias de los tejidos», explica el doctor Gil.

Como valoración de este programa piloto y tras el análisis de los casos, Alberto Gil destaca «que siempre en constante y obligado proceso de aprendizaje, he de reconocer que me he visto profundamente impactado frente a la caracterización de lesiones mucosas y calidad de imagen».

Los resultados de este programa son tan impresionantes en cuanto a mejora de la percepción del aparato digestivo y posibles lesiones que el doctor Gil manifiesta que le ha suscitado «incluso vértigo ante el potencial de la IA, su evolución exponencial, su regulación y los profundos cambios que va sin duda a generar en nuestro medio».

Lo que el ojo humano no ve

«Se ha empleado la tecnología más puntera para diagnosticar el cáncer colorrectal de manera precoz», ya que «parafraseando a uno de mis maestros, el cirujano estadounidense PH. Sugarbaker, es lo que el ojo humano no ve lo que empeora el pronóstico del paciente», añade el especialista.

La endoscopia auxiliada por IA busca superar carencias como las que muestran «estudios que estiman que el 26% de los adenomas no son diagnosticados durante la colonoscopia» y eso es importante dado que «el cribado mediante colonoscopia es una de las mejores oportunidades para prevenir el cáncer colorrectal».

El cirujano Alberto Gil Iriondo. Foto: JHM

«Ante un cáncer que es el más frecuente y la segunda causa de muerte oncológica es vital prevenirlo o diagnosticarlo a tiempo, es decir, cuando es más tratable», señala Alberto Gil. Y añade: «Un 1% de aumento de la tasa de detección de adenomas se traduce en una disminución del 3% en el riesgo de cáncer de intervalo».

«La IA asiste con algoritmos de aprendizaje profundo y procesado de imágenes en tiempo real el proceso de detección y estimación de las características histológicas de los pólipos colorrectales, mediante una visualización mejorada, complemento para el explorador», señala el doctor Gil, destacando el papel insustituible del médico.

La finalidad de este sistema, que se ha pilotado por primera vez en Menorca en el Hospital Juaneda Ciutadella, «es resaltar las regiones con características visuales compatibles con diferentes alteraciones de la mucosa, como pólipos colorrectales de todos los tamaños, formas y morfología».

Reducir el riesgo de cáncer

«Una mayor detección de lesiones premalignas reduce con mucha más eficacia el riesgo de cáncer colorrectal», lo que se logra con «un motor de IA que reconoce millones de píxeles por segundo y los confronta a una ingente cantidad de patrones ya conocidos y en crecimiento».

De este modo, «la IA simula una red neuronal con capacidad de aprendizaje, que multiplica exponencialmente el factor explorador-dependiente (es decir, de las habilidades del profesional para interpretar las imágenes), con un reconocimiento de pólipos un 87% más rápido que el ojo humano».

Este sistema, añade, «ayuda al médico a identificar más lesiones en menos tiempo, sugiriendo, con elevadas tasas de precisión, la potencial malignidad de esas lesiones», lo que evita errores que podrían pasar desapercibidos al ojo humano en la realización de las endoscopias por procedimientos tradicionales.

Los estudios científicos señalan que «el empleo de la IA en la endoscopia, con detección automática en tiempo real de diferentes pólipos colorrectales, con un 99,7% de sensibilidad, reduce la tasa de falsos positivos a menos del 1% y aumenta un 14% la detección de adenomas», destaca el Dr. Gil.

Además, «reduce casi en un 50% las lesiones sospechosas que hubieran pasado inadvertidas, por lo que ayudará en la detección temprana de cáncer colorrectal y de muchas otras dolencias, salvando vidas y mejorando la calidad de vida de los pacientes, reduciendo los costos asociados al tratamiento del cáncer avanzado».

En el ámbito de la Medicina la IA «estará presente y revolucionará, entre otros muchos, los procesos basados en la observación, el análisis y la precisión técnica, y en el razonamiento humano sustentado en datos y experiencia», señala el Dr. Alberto Gil como otra de sus conclusiones tras el programa piloto.

«Así, en el diagnóstico clínico, analítico y radiológico de detección de muchas enfermedades, potenciará su diferenciación y óptimo tratamiento, que será desarrollado a la medida de cada paciente», añade el especialista. Y es que «la IA traerá la síntesis de nuevos medicamentos y proteínas».

La IA «facilitará el modelado de tejidos y órganos sintéticos, robots quirúrgicos inteligentes, hibridación biónica entre seres humanos y máquinas, nanotecnología dirigida a cada célula y un sinfín de posibilidades que desconocemos. Va a ser pilar fundamental de nuestro trabajo en el futuro más cercano», concluye.