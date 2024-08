La Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas de Menorca (Viturme) ha difundido un artículo de opinión dirigido al turista que visita la isla en el que niega que exista masificación y atribuye el problema a la «obsolescencia», ya que «los servicios siguen siendo los mismos de hace 20, 30 o 40 años».

En línea con lo manifestado a raíz de los datos de julio, la patronal del sector, adscrita a la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa (PIME), asegura que «no es verdad que Menorca esté desbordada este agosto» y que «las muestras de odio y protesta contra el turismo que se han visto en otros lugares no están en la isla».

«Quizás organizado de otra manera»

«Parece que a alguien se le ha olvidado el importante peso del turismo en nuestra economía, lo necesitamos porque es vital, pero quizás organizado de otra manera», indica la entidad en el artículo.

La asociación deja bien claro que «Menorca no odia a los turistas, ni los increpa, ni los asusta», sino que «detesta la intolerancia y el abuso que hacen algunos de argumentos vacíos», por lo que pide a los visitantes que vengan a Menorca «con la tranquilidad de que se sentirán como en casa».

El artículo remitido por Viturme se reproduce a continuación:

Querido visitante de Menorca

No, no todo lo que lees, ves u oyes, es verdad. Menorca te está esperando con los brazos abiertos y con el corazón cargado de cariño para tratarte como en casa. Pero déjame que te cuente un poco… ¿Sabes qué sucede? Que en agosto mucha gente coge las vacaciones y mucha de esa mucha gente viene a Menorca a recargar las pilas. Y estamos muy agradecidos, ¿eh?

No todo el mundo piensa igual, como en muchas otras cosas de la vida, y sucede que a veces el que más ruido hace no significa que tenga razón. No es verdad que Menorca está desbordada este mes de agosto, de hecho hay muchos indicadores económicos que muestran que no está siendo el mejor año. Las muestras de odio o protesta hacia el turismo que has visto en otros lugares, no están en Menorca, donde parece que alguien se le ha olvidado el importante peso que tiene el turismo en nuestra economía. Lo necesitamos, quizás organizado de otra manera, pero es vital.

En Menorca seguimos abrazando al visitante, como lo hicimos en 2020 y en 2021, cuando parecía que nadie quería turistas bajo la amenaza de la COVID. Somos la misma Isla, la misma gente, aunque algunos hayan podido perder el norte. Y queremos que vengas, y que vuelvas. Y que te dejes seducir por todo lo que tenemos para ti, pero también que entiendas que somos una isla singular y que necesitamos que colabores para mantenernos limpia, verde, sostenible y virgen, en la medida de lo posible.

Ven a Menorca, querido visitante, con la tranquilidad de que te sentirás como en casa. Ven a descubrir la esencia menorquina, el cálido abrazo de una gente que durante muchos años ha sabido vivir de aquel que viene sin tratarlo como un desconocido.

No, Menorca no odia a los turistas, ni los increpa, ni los asusta. Menorca detesta la intolerancia y el abuso que hacen algunos de argumentos vacíos que, no por repetirse más veces, son verdad. Porque donde algunos ven masificación, quizás se deberían preguntar por qué la mayoría de los servicios siguen siendo los mismos desde hace 20, 30 o 40 años. Quizás el problema no es de masificación, es de obsolescencia.

Viturme, Asociación de Empresarios Turísticos de Menorca

