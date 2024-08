El Ayuntamiento de Alaior aprobó ayer de forma unánime solicitar al Consell que tramite la declaración de zona catastrófica para el municipio por los daños ocasionados por el diluvio del pasado 15 de agosto. Lo hizo en un pleno que estuvo marcado por las críticas de Avançam Alaior a la actuación del equipo de gobierno, unos reproches que no sentaron nada bien al PP y que tampoco vio correctos el PSOE. Ambos consideraron que ayer era el momento de la unidad, y que el análisis de la gestión ante la tormenta debía quedar para otro día.

Las críticas de Avançam Alaior se dirigieron a distintos frentes. Uno de ellos fue la situación que se vivió en el geriátrico municipal, con los usuarios realojados en una planta inferior a la suya como consecuencia de las filtraciones de agua. La concejal Isa Allès reprochó al equipo de gobierno su opacidad con el caso, la falta de mantenimiento de las instalaciones y que tanto familiares como trabajadores asumieran tareas durante la crisis de la DANA que no les correspondían, como vaciar los deshumidificadores. «Hubo mucho más que goteras», afirmó en contra de la versión del equipo de gobierno, «si no son auténticas cataratas, no se desaloja».

Otros dardos lanzados por Isa Allès durante el pleno fueron la falta de planificación ante este tipo de situaciones tanto a corto como a largo plazo, que ejemplificó con la ausencia de refuerzos en la Policía Local pese a los avisos meteorológicos, la carencia de un plan de emergencias o la ausencia de soluciones a los históricos problemas de los pluviales de Cala en Busquets, zona que se inunda de forma recurrente cuando las lluvias son abundantes, pese a los reiterados anuncios y compromisos. «Llegará el momento de pedir responsabilidades», concluyó la portavoz de Avançam, «son muchas cosas que no funcionaron y se pueden mejorar».

Tanta regañina sentó muy mal a Benejam, quien calificó de «indigno» el posicionamiento de Avançam. «El pleno no era para esto», afirmó. Benejam insistió en que el geriátrico sufrió unas filtraciones porque el agua caída superó la capacidad del tejado, «como ocurrió en la escuela infantil de Es Mercadal, con las goteras no se puede convivir», lo que justifica el desalojo. Anunció que hay un plan de emergencia encargado y comentó que se trabaja en una solución para devolver la playa de Cala en Porter a su estado previo a la tormenta. El concejal Llorenç Mascaró explicó que ya tienen presupuesto para reparar las filtraciones del geriátrico.

Toni Mir, por el PSOE, también se sumó a la idea de que no era el momento de criticar. Su posicionamiento fue más a futuro, más genérico, apuntando la necesidad de prepararse para fenómenos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático. «La DANA ha destapado carencias y problemas que no podemos esconder», afirmó.