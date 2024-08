A grito pelado y muy «indignado, irritado y decepcionado». Así ha comparecido este miércoles el alcalde de Alaior, José Luis Benejam arropado por el resto del equipo de gobierno. Lo ha hecho después de que este diario publicara que la Demarcación de Costas ha decidido asumir la restitución de la playa de Cala en Porter, afectada por la DANA, una actuación que como pronto empezará a mediados de septiembre, «cuando nosotros ya lo tenemos todo preparado para empezar hoy mismo», ha asegurado Benejam.

El gobierno de Alaior ha solicitado este mismo miércoles a Costas que «desista de actuar» y que se limita a dar el permiso para que la actuación, que se tiene que hacer en dominio público marítimo-terrestre (cuya competencia es del Ministerio) «la pueda asumir el Govern balear en colaboración con el Consell y el Ayuntamiento de Alaior».

El alcalde asegura que ya «se tiene todo preparado, tenemos los estudios previos, las autorizaciones pertinentes, las empresas precontratadas y la maquinaria preparada para actuar en Cala en Porter», y ahora «todo esta parado porque Costas ha decidido no dar el permiso». Benejam no entiende la actitud del organismo ministerial, «descolgándose ahora con esto», casi dos semanas después de la DANA, cuando «hasta ahora no había dicho nada».

El primer edil de Alaior entiende que se trata de una zona protegida, pero «no vamos a actuar a las bravas», a la vez que recuerda que detrás de esta actuación estarán la Dirección General de Recurso Hídricos y la de Costas y Litoral del Govern balear.

«No hay derecho lo que están haciendo a los vecinos, residentes, comerciantes y usuarios de la playa de Cala en Porter» ha asegurado el alcalde.