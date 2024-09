Membre d’una família d’antiga nissaga pagesa, Antoni Salord Febrer, conegut a Ciutadella com l’amo de Son Catlar, ha mort als 87 anys, després d’haver afrontat amb fermesa d’ànim una malaltia que, els darrers mesos, havia deteriorat la seva salut.

Al llarg de trenta-vuit anys treballà, junt amb la seva família, a l’explotació agrícola-ramadera de Son Catlar, gaudint de la plena confiança i l’afecte dels propietaris. Demostrà sempre bon coneixement del maneig del lloc, els usos i costums i les tradicions del camp de Menorca.

Va contreure matrimoni, fa seixant-un anys, amb Àgueda Moll Quevedo, i van ser pares de quatre fills. La mort del seu fill Àngel, el 1998, quan comptava amb 28 anys, en un accident que va patir al camí de Sant Joan de Missa, va ser una prova d’enteresa i serenitat per a tota la família.

Va mantenir una estreta i viva relació amb les festes de Sant Joan. Durant seixanta anys participà com a cavaller a sa qualcada santjoanera. La primera vegada va ser el 1956, recordat com ‘l’any dels Squelles’ amb tres caixers senyors d’aquesta família de la noblesa de Ciutadella: els germans Squella Martorell: Ricardo, marquès de Terranova i Menas Albas, que era el titular del bienni 1956-57, va ser representat per Jaume i Francesc de Borja.

Només motius de dol per morts ocorregudes a la família va impedir a Antoni Salord complir amb la seva cita anual amb les festes de Ciutadella, que tan bé coneixia i tant estimava. Sempre recordava l’abraçada d’acomiadament, el 1946, del caixer capellà, Rafel M.ª Oleo Cortés, amb Pau Bosch, l’amo en Pau d’Algaiarens.

El tarannà d’Antoni Salord era amable, comptava amb moltes amistats i gaudia de la vida i de la conversa sobre qüestions relacionades amb la pagesia i les festes de Sant Joan.

Va ser el cavaller de més edat de sa qualcada el bienni 2010-2011, que va presidir Manuel Soto Martorell, marquès d’Albranca, i on el seu fill, Toni Salord Moll, l’amo de Son Tica, va exercir com a caixer pagès, un càrrec per al qual no va ser anomenat Antoni de Son Catlar. Tot i que era una de les seves majors il·lusions, mai no va veure acomplert aquest somni. Ho acceptava i ho comentava sense recança.

També va ser el cavaller de més edat, amb setanta-sis anys, a sa qualcada el 2014, encapçalada pel notari Borja Morgades de Olivar, nebot del baró de Lluriach, José María de Olivar Ordis.

La missa funeral per l’ànima d’Antoni Salord Febrer s’oficiarà a la Catedral aquest dimarts a les 13 hores.