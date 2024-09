Los concursos morfológicos de ganado vacuno frisón y de oveja autóctona podrían celebrarse con medidas extraordinarias de control, debido a la aparición del brote de lengua azul, siempre y cuando se celebren fuera del periodo estacional de los mosquitos que son vectores de transmisión de la enfermedad, según matizó ayer el Govern.

Ese periodo en el que los mosquitos culicoides circulan se sitúa habitualmente entre abril y diciembre, pero es variable; lo establece cada año el Ministerio de Agricultura en función de las previsiones del tiempo suministradas por la Agencia Estatal de Meteorología, los resultados obtenidos por el Programa Nacional de Vigilancia Entomológica y los datos históricos entomológicos disponibles.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Govern, Fernando Fernández, declaró este martes que la presencia de las vacas en la Fira del Camp de Alaior no se puede, por tanto, garantizar al cien por cien, como ya se informó al sector este lunes.

El comunicado oficial del Govern emitido el lunes exponía sin matices la prohibición total de celebrar las ferias ganaderas en Menorca durante al menos un año. El Govern convocó al sector este lunes para abordar la crisis de la lengua azul. Foto: CAIB

Medidas

«Si estamos en el periodo de desestacionalización del mosquito, normalmente entre el 1 de diciembre y el 1 de abril, podría autorizarse con una serie de medidas», afirmó. Dichas medidas serían, por ejemplo, una declaración responsable de cada ganadero de que sus reses no presentan síntomas de la enfermedad vírica, la fiebre catarral ovina también conocida como lengua azul.

Fernández avanzó que cualquier explotación mixta, con ganado ovino y bovino, en la que se presente un foco en ovejas, tampoco podría llevar sus vacas a la feria, ya que el ganado bovino puede estar infectado sin presentar síntomas y de ese modo propagar la infección.

«Las ferias y concentraciones de ganado no se van a autorizar en el periodo de estacionalización del mosquito vector durante un año, y se estudiará en el segundo, es lo más sensato epidemiológicamente», insistió el director general de Agricultura y Ganadería.

A la espera de una vacuna

«Cuando hay una vacuna se puede ser más flexible, porque se contiene el virus, pero si no tenemos la vacuna (no hay existencias hasta finales de año)», dijo, «solo hay dos maneras de controlar los brotes, con la desinfección y desinsectación y con la restricción del movimiento y las concentraciones de animales, porque si no, es imposible», señaló Fernández.

Hay 13 focos confirmados de lengua azul por serotipo 8 en Balears. Todo el archipiélago ha sido declarado zona afectada, lo que permite el movimiento de ganado entre explotaciones, acebaderos o para el sacrificio dentro de la comunidad autónoma.