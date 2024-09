El CEIP Joan Benejam de Ciutadella ha empezado el curso con una solución provisional para los problemas que se detectaron en la fachada, justo al inicio del curso pasado. Las deficiencias del edificio saltaron a la vista cuando se desprendieron varios cascotes del voladizo de la cubierta del centro, lo que podría haber provocado una desgracia. Ahora, la Conselleria ha instalado una red de seguridad en la cornisa, pero los trabajos de reparación de la cubierta no se iniciarán hasta el próximo verano.

Primer día de curso en el CEIP Joan Benejam.

Esta situación preocupa a las familias, que consideran que el estado del edificio no es el óptimo. «Hace un mes tuvimos una DANA que no nos esperábamos, y si vienen temporales fuertes, el edificio no está en las condiciones apropiadas de seguridad», lamenta Laura Santiago, presidenta de la asociación de familias. «Es un edificio antiguo y robusto, y si no se hace el mantenimiento necesario, puede dejar de ser sólido», añade.

Obras pendientes

Desde la Conselleria explican que el proyecto de reparación de la cornisa ya está redactado y prevén sacarlo a licitación en los próximos meses, aunque las obras empezarán después de Sant Joan. «Estamos hablando de un edificio singular y con pocos espacios para jugar, por lo que la obra se tiene que hacer sin alumnos dentro», señala Alexandra Marqués, delegada de Educación en Menorca.

Desde la asociación de familias también lamentan que la reparación del almacén del patio, donde se encontró una grieta «bastante importante», que tenía que haber empezado la semana pasada, se tendrá que volver a sacar a concurso, puesto que la empresa encargada renunció la semana pasada. En este caso, la administración responsable es el Ayuntamiento.