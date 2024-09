Otra línea de actuación del proyecto para luchar contra el alquiler turístico ilegal es la puesta en marcha de una campaña de concienciación dirigida a los arrendadores en potencia. Un intento, complicado, de que los dueños de viviendas no vean únicamente el negocio y no practiquen el alquiler ilegal de pisos o casas a turistas. «Queremos un cambio de chip, que se den cuenta de las consecuencias negativas que eso tiene para Menorca», apunta la consellera Núria Torrent, no solo por «el problema de la vivienda» que está generando, sino también porque «es uno de los factores que está detrás de la masificación», añade.